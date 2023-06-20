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Вторник 20 июня

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Собянин принял решение о комплексном развитии промзоны "Калибр"

Собянин принял решение о комплексном развитии промзоны "Калибр"
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Там построят жилой комплекс, социальные и общественно-деловые объекты.

Территорию площадью более девяти гектаров в Останкинском районе ждет комплексная реконструкция. На месте автосервисов и заброшенных складских помещений появится жилой комплекс, объекты социального и общественно-делового назначения, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Возведем детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано порядка 900 рабочих мест", – уточнил градоначальник.

Также он рассказал о присвоении статуса технопарка производственной площадке "Калибр-Техно". Ее резиденты работают в IT-сфере. Также на территории комплекса находятся центры обработки данных, сертификации и прототипирования. Компании могут получить налоговые льготы и сниженную ставку аренды.

Собянин напомнил, что в Москве действует 52 технопарка. На площадках работает более двух тысяч компаний. Создано 70 тысяч рабочих мест.

В Москве проработают 470 проектов комплексного развития территорий. Для нужд программы используют дополнительные участки площадью 1,7 тысячи гектаров.

20 июня 2023, 16:22
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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