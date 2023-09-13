Экс-жена Петросяна отсидела в тюрьме за воровство Тесты В телефоне Киркорова нашли кадры с парнем Игры Сонник

Топ новостей недели

Замена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнесаЗамена Пугачевой? Успенская назвала королеву шоу-бизнеса SHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто этоSHAMAN'a засняли с известным мужчиной. И вот кто это "Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!""Старая баба": Гузеева довела до слез участницу нового сезона "Давай поженимся!" Баста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видеоБаста похвастался роскошной квартирой за миллион долларов: смотрим видео

Лента новостей

Среда 13 сентября

06:17"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость 04:11"Бесстрашный!": кот в очках и шляпе устроил заплыв по воде (видео) 02:04Стрельцы в любви, а Козероги с деньгами: астрологический прогноз на сентябрь 2023 года 00:01"Потомственный изменник" и не только: 3 типа неверных мужей 23:23Волочкова дразнит россиян снимками нового ухажера: поклонники пытаются раскрыть личность мужчины 21:21Наташа Королева откровенно высказалась о своем отношении к пластическим операциям 19:53"Заломы под глазами, носогубные складки": хирург Хайдаров детально осмотрел лицо Собчак 19:05"Золотые пилигримы": книга о мире больших людей, больших связей и больших денег 18:53Комик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 17:45Врачи "додушили" пациентку после неудачной эвтаназии – юрист рассказал об ответственности 16:24Федосеева-Шукшина рассказала о своем восстановлении после инсульта 15:14Целует не жену: где развлекается принц Гарри? 14:05Замотанная в простыни Екатерина Климова показала самое сокровенное 13:54"Ущипни ребенка": истерический смех Корчевникова перебил траурный выпуск шоу о Мирошниченко 13:02"Выхожу замуж во второй раз": Кристина Асмус нашла свое счастье после Гарика Харламова 12:34"Парню лет 20": в телефоне Киркорова нашли компромат с обнаженкой 11:30Страшная правда: бывшая жена Петросяна оказалась отмотавшей в колонии срок воровкой-рецидивистской 11:14"Терпеть унижения – большая травма": почему ребенку Плетневой лучше с неродным отцом 10:29"Филипп потянулся за ширинку": Собчак прильнула к Киркорову у всех на виду 10:00"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему 09:25На 91-м году жизни ушла культовая актриса театра: ее последнее интервью "Дни.ру" 08:58 "В армию, быстро, щенок!": вернувшегося в Россию Милохина отправляют на службу 08:38"Прощание состоится в крематории": умерла заслуженная артистка России 08:02"Пригодилось по жизни": каким органом Бузова восхищает всех партнеров? 06:05Гороскоп на неделю с 11 по 17 сентября для всех знаков зодиака 04:14От яда до гниения: когда арбуз опасен для жизни 02:04Дети не знали и пили: раскрыт реальный процент спирта в квасе из супермаркетов 00:02Почему банк не дает кредит – ответил специалист 22:17Подали в суд: банк потребовал у дочери Завортнюк крупную сумму за долги 21:20"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 20:40"Не смотрю на себя": Лада Дэнс впервые появилась на телевидении после аварии 20:09Синоптик рассказал об аномально теплой погоде осенью 18:54Работает без выходных: Прилучному дорого обходится содержание новой семьи 18:32Кудрявцева оказалась в одной постели с Башаровым на съемках шоу 17:51"Я исправно плачу": Волочкова ответила на слухи о крупных долгах 16:53"Все потеряли": пропавшая Азиза сделала важное заявление 15:52"Я пойду": Рудова объявила о намерении сделать пластику 14:02"У параши, рядом с тараканами – прекрасно!": российская звезда кино о жизни за границей 13:03От чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 12:23"Шутки ниже пояса": фривольный Винокур тряхнул стариной на курорте 12:03Секреты красоты 75-летнего Игоря Костолевского: пластические операции советского секс-символа 11:30"Вопрос упирается в деньги": Григорий Лепс раскрыл подробности любовных приключений 10:01Беременную звезду "Чебурашки" затравили в Сети за странный поступок 09:30"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене 09:15"Задела за необработанный шов": Бородина прошлась по скрывшей правду о пластике Боне 07:58"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 06:13Елизавета Боярская рекомендует рецепт: легкий салат для красоты и стройности 04:41Многострадальной Бритни Спирс предрекли нестабильность и саморазрушение 02:03Жена не смогла скрыть живот: Сергей Жуков станет отцом в пятый раз 00:15Кому и за что грозит венец безбрачия?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость
89

Финансовые трудности стали помехой для певицы. Как быть, если аренда ей не по карману?

Имея за плечами всенародную славу и получая нескромный доход, артистка вынуждена искать бюджетные варианты недвижимости. Звезда ищет пространство для занятий учеников в музыкальной академии, которую она открыла в прошлом году. Лариса Долина хочет снимать 5-6 помещений для уроков, но условия выдвигают неподходящие.

"Цены очень высокие, мы на них не соглашаемся. Начинаем торговаться", — призналась эстрадная дива.

И она вовсе не прибедняется: деньги-то государственные. Из-за жестких условий на рынке столичной аренды Лариса Долина никак не может перевести учеников из тесных помещений в улучшенные, где учебный процесс должен стать более продуктивным.

"Мы не можем платить так, как коммерческие организации", — жалуется певица. Но при этом звезда отказывается от предложений, которые не соответствуют ее запросам. Для Долиной важны не просто "квадраты", а их местоположение, оформление и внутренний функционал.

Сейчас звезде нечем платить за недвижимость того уровня, на который она претендует. Бюджет академии ограничен, а с неба деньги не падают. Если же Лариса Долина найдет максимально подходящий вариант, то будет настойчиво пытаться снизить цену.

Между тем сайт "Вести Подмосковья" напоминает, что условия аренды обязательно должны фиксироваться на бумаге, а не на словах. Это поможет избежать вероятных конфликтов и неприятных сюрпризов.

13 сентября 2023, 06:17
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
ProZvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

"Обращаюсь с просьбой": Долина срочно ищет недвижимость в аренду
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4

Путин и Собянин открыли уникальный 86-километровый маршрут МЦД-4
Диаметр связал семь центральных железнодорожных вокзалов Москвы. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).

Жилье от государства: кому и как его можно получить

Жилье от государства: кому и как его можно получить
Назван список категорий граждан, которым может быть предоставлено жилье, и условия для его получения. Покупка собственной недвижимости – больная тема для многих людей.

Собянин сообщил о завершении строительства Люблинско-Дмитровской линии метро

Собянин сообщил о завершении строительства Люблинско-Дмитровской линии метро
Мэр Москвы открыл три станции северного радиуса "салатовой" ветки. На Люблинско-Дмитровской линии метро 7 сентября открылись три новые станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

Собянин: Более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года

Собянин: Более 26 тыс москвичей начали переселение по реновации с начала года
Квартиры в новостройках получили более 87 тысяч человек. С начала 2023 года переселение по программе реновации начали 26 тысяч человек.

Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт

Россиянка прописала в своей квартире 14 мигрантов в обмен на ремонт
Россиянка незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев.

Собянин: Метро пришло в аэропорт Внуково

Собянин: Метро пришло в аэропорт Внуково
В Москве открыли конечные станции Солнцевской линии. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об открытии финальных станций Солнцевской линии метро – "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Выбор читателей

11/09Пнд"Скоро пойдет на паперть": Кравец сообщила о бедственном финансовом положении Орбакайте 12/09ВтрКомик Морозов раскрыл настоящую причину закрытия шоу "Кривое зеркало" 12/09Втр"Павлу так удобно": в браке Прилучного с молоденькой обнаружили проблему 11/09ПндОт чувств-с! На концерте SHAMAN'а случилось непредвиденное 11/09Пнд"Уже не та": невестка раскрыла подробности состояния Светличной 11/09Пнд"Штаны разошлись на причинном месте": звезда шоу "Маска" оконфузилась на сцене