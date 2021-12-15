"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков

Макияж, прическа, платье – кажется, что над образом Ларисы Александровны долго работала команда стилистов, визажистов, парикмахеров. "У меня есть специально обученные люди, которые помогают мне с выбором, потому что сама могу не всегда правильно ориентироваться", – призналась звезда. Среди любимых дизайнеров она, например, выделяет Гогу Никабадзе.
Доверят она в таком щепетильном, как внешний облик, и вкусу дочери – 38-летней Ангелине Миончинской. Домохозяйка, по образованию юрист, она мечтала стать фотографом, художницей или дизайнером. И теперь все свои нереализованные идеи и желания воплощает на родной матери. "Лина ездит по магазинам, все фотографирует и мне отправляет, – говорит Долина. – А я одобряю или не одобряю".
Причем Долина признается, что ей плевать, на злопыхателей и тех, кто осуждает ее образы и дерзкие мини.
"Я не боюсь экспериментов, хотя не всегда все получается, – призналась певица. – Пусть даже что-то будет негативно встречено. Я просто делаю то, что хочу, комментариев в "Инстаграме" не читаю и плевать хотела на критиков. У меня красивые ноги – почему бы их не показать?!"