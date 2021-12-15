"Дочка одевает": 66-летняя Долина в кокетливом мини плевать хотела на критиков

Бесконечно в этом мире можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и с как с возрастом уменьшается длина платьев у Ларисы Долиной. Такие мини, как в 66, она в и 20, кажется, не носила. Впрочем, тогда не было ни фигуры, ни денег. Сейчас все в наличии. И певица не перестает удивлять образами. Очередной фурор ее появление вызвало на "Главном новогоднем концерте", который снимал Первый канал.

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