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Среда 30 августа

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"Обращаюсь с просьбой": Долина срочно ищет недвижимость в аренду

"Обращаюсь с просьбой": Долина срочно ищет недвижимость в аренду
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Звезда эстрады Лариса Долина вынуждена просить о помощи. Не оставаться же на улице!

По крайней мере, она не одна пытается разрешить накопившиеся проблемы. Часть забот на себя взяла дочь певицы Ангелина. Наследница является программным директором музыкальной академии, которую возглавляет Лариса Долина, оттого и вносит личный вклад в общее дело.

В преддверии нового учебного года семейный бизнес требует особенного внимания. Сейчас исполнительница шлягера "Погода в доме" крутится как белка в колесе. В частности, Лариса Долина срочно ищет недвижимость в аренду. "Квадраты" нужны для учебных занятий, ведь с 25 сентября ее ученики начнут посещать академию.

"Обращаюсь с просьбой к тем, кто может помочь в поисках пространства в Москве", — написала в телеграм-канале Лариса Долина. Кроме того, она перечислила пожелания из разряда требований. Это не только высокая транспортная доступность в течение дня и близость к центру. Важна звукоизоляция и хорошее состояние недвижимости.

Звезде требуется ряд отдельных пространств в одной локации или рядом. Там Лариса Долина хочет проводить не только музыкальные дисциплины. В планах уроки по актерскому мастерству, хореографии. В помещении для подвижных занятий должно быть специальное напольное покрытие, зеркала, а если будут станки — замечательно. Певица будет рада и наличию душа, все-таки заботится о комфорте своих подопечных.

Между тем сайт "Вести Подмосковья" передает, что спрос на квартиры-студии в Москве за июль вырос на 21%. Остается надеяться, что Лариса Долина быстро найдет идеальный вариант аренды по умеренной цене.

30 августа 2023, 16:48
Лариса Долина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Ларисы Долиной✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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