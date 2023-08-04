Внебрачный сын Жириновского судится за его наследство

Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года.

В минувшую среду, 2 августа, Никулинский суд города Москвы зарегистрировал довольно любопытное исковое заявление. Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского потребовал признать факт отцовства. Олег Эйдельштейн претендует на наследство покойного политика.

Претендовать, к слову, есть на что. 36-летний мужчина может побороться с остальными наследниками бывшего зампреда Госдумы за доли в объектах недвижимости и за часть денежных средств, оставшихся после смерти, так скажем, не самого бедного российского политического деятеля.

Владимир Жириновский еще в 90-е года имел в собственности более сотни объектов недвижимости и более 200 единиц транспорта. Сам неоднократно подчеркивал, что лично данным имуществом не пользуется. По словам народного избранника, квартиры и машины нужны были на партийные нужды.

Кстати, известные случаи, когда ярые сторонники ЛДПР завещали свое имущество партии. Владимир Жириновский не скрывал, что тратил на ценные покупки спонсорские средства. Однако со временем, исходя из деклараций, имущество политика уменьшилось.

В 2018 году он владел несколькими земельными участками, домами площадью более 400 квадратных метров, гаражами и даже бассейнами. Ими, по словам депутата, пользовались члены ЛДПР.

В 2020 году в декларации Владимира Жириновского осталась лишь скромная квартира менее сорока "квадратов" и не очень скромное служебное помещение в 12 раз больше по площади.