Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн

Можно найти бизнес-класс даже недалеко от центра.

Аналитики портала "Индикаторы рынка недвижимости" рассказали, какую квартиру можно приобрести в жилых комплексах класса "бизнес" в старых границах Москвы, располагая бюджетом в 13-14 млн рублей.



Данная сумма позволяет искать квартиры неподалеку от центра, правда совсем небольшой площади. Так, в ЖК "Level Причальный" за эту сумму можно приобрести компактные студии площадью до 23 кв. м, в том числе видовые – с панорамой делового центра "Москва-Сити".

В еще одном проекте от застройщика Level Group – "Level Мичуринский" в престижном ЗАО и рядом со станцией "Мичуринский проспект" – также есть несколько студий площадью 23 кв. м.

В ЖК Shagal в востребованном сейчас районе на территории бывшего завода ЗИЛ с обозначенным бюджетом можно рассчитывать на студии и "однушки" площадью до 46 кв. м. В соседнем "Зиларт" по цене от 13,4 млн рублей предлагаются студии площадью от 23 кв. м.

В наиболее доступном ЮАО можно купить "однушку" площадью 36 кв. м в уже построенном корпусе в составе ЖК "Михалковский". А если выбрать лот в строящемся доме, то бюджет позволяет приобрести уже квартиру на 46 "квадратов".

Наконец, если подойдут и апартаменты, то в квартале "Зорге, 9" на Ходынке стоимость лотов начинается от 10,7 млн рублей. В состав территории комплекса входит собственный пляж.