В столичных ЖК сохраняются скидки до 40%

Но чаще всего дисконт не превышает 20%.



После весеннего оживления спроса на столичные новостройки количество предложений с дисконтом стало значительно меньше. Однако на рынке все еще можно найти лоты с серьезными скидками, до 40%.



До середины мая апартаменты в комплексе "Зорге, 9" в районе Хорошевский можно приобрести с 40%-ным дисконтом. В рамках проекта возводится шесть высоток. На территории квартала появится свой парк.

Компания Level Group обещает 25%-ную скидку в ряде проектов, включая "Level Нагатинская" на Нагатинской набережной и "Level Селигерская" в Западном Дегунино. Дополнительную скидку в 3% можно получить, если забронировать лот до конца месяца. Также действует дисконт в 15% на коммерческие помещения на нижних этаж корпусов.

Скидку до 20% можно получить при покупке квартиры в проекте Shagal в районе Даниловский от группы "Эталон".

В Подмосковье максимальные скидки в мае достигают 23%. Такой дисконт предлагается во второй очереди квартала "Видный берег" в Ленинском районе от компании "Тройка РЭД".