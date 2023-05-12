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Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк

Бывший муж Бородиной подарил своей возлюбленной роскошный особняк
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Ксения Бородина и Курбан Омаров были в браке шесть лет.

Известная российская телеведущая Ксения Бородина всегда пользовалась огромной популярностью у представителей сильного пола. Она заводила романы с коллегами по шоу-бизнесу и даже с участниками телепроекта "Дом-2". Дважды звезда была замужем – оба брака завершились разводом.

В 2008 году Ксения Бородина вышла замуж за бизнесмена Юрия Будагова, которому родила дочь Марусю. Однако в 2011 году супруги прекратили отношения. Брак с бизнесменом Курбаном Омаровым продлился шесть лет, с 2015 по 2021 год. Семью не спасла даже общая наследница Теона.

Зато теперь у 43-летнего предпринимателя новые отношения, его 22-летнюю возлюбленную зовут Валерия. Кстати, день рождения она отмечала в минувший четверг, 11 мая. Курбан Омаров по такому случаю даже отвез девушку в Дубай. Подписчики бизнесмена в социальных сетях решили, что отпуск – это и есть подарок к празднику, однако все оказалось куда интереснее.

По данным РИА ФАН, бывший муж Ксении Бородиной презентовал новой возлюбленной недвижимость. Курбан Омаров обратился к поклонникам через соцсети и подчеркнул, что собирается сделать девушке сюрприз, о котором они сами скоро догадаются.

В итоге бизнесмен отправилась покупать роскошный особняк в Дубае, уточняет Пятый канал. Как отмечает ОСН, трехэтажная вилла с бассейном обошлась экс-супругу Ксении Бородиной в 50 миллионов рублей. Однако недвижимость еще не достроена, поэтому въехать в дом пара сможет только в 2025 году.

12 мая 2023, 11:10
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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