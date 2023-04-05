Уже отмечает: меркантильная Дубцова выгнала из дома несовершеннолетнего сына

Ирина Дубцова во всем призналась сама.

Известная российская певица Ирина Дубцова весьма преуспела в творчестве. Однако, как это часто бывает, успехи в карьере и семейное счастье идут порознь. Четыре года артистка прожила в браке с музыкантом Романом Черницыным. После развода два года встречалась со стоматологом Тиграном Мальянцем, потом еще год с популярным диджеем Леонидом Руденко.

Построить новую семью выпускница "Фабрики звезд" так и не смогла, взвалив на свои хрупкие плечи не только работу, но и воспитание наследника. Месяц назад ее сыну от первого брака Артему исполнилось 17 лет.

Несмотря на несовершеннолетие ребенка, Ирина Дубцова решила его все-таки выгнать из дома. Любящая мать позаботилась о путевке для сына во взрослую жизнь. Исполнительница приобрела для подростка недвижимость в Москве.

Об этом певица рассказала поклонникам в социальных сетях. Правда, она проявила меркантильность, впихнув в пост рекламу. Артистка пропиарила одну их столичных дизайнерских компаний. На страничке этой самой компании можно найти информацию о будущем ремонте.

По их данным, Ирина Дубцова заказала оформление новой квартиры и подбор эксклюзивной мебели для недвижимости. К слову, в соцсетях певицы также можно найти видео, на котором она уже отмечает. Правда, компания их четырех человек наслаждается всего одной пиццей.

Отрадно, что недвижимость в столице и регионе получают не только звезды, но и простые люди. Так, в Химках в 2023 году восстановят права на жилье боле 1800 дольщиков, сообщает телеканал "360". Меж тем, жизнь в Москве не гарантирует счастье. По данным портала URA.RU, в одной из квартир города нашли истощенного ребенка.

