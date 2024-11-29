Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Ирина Викторовна Дубцова

певица, поэтесса, композитор
Ирина Викторовна Дубцова
  • Дата рождения: 14 февраля 1982
  • Место рождения: Волгоград, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 172
  • Жена/Муж: Роман Черницын
  • Дети: Артем

Ирина Дубцова увлекалась музыкой с детства. Когда ей было 11 лет, ее родителями был создан детский музыкальный коллектив "Джем", в который вошла Дубцова. Коллектив стал достаточно популярным в Волгограде.

В 1999 году через друга ее отца Андрея Пряжникова диск с песней Hijo De La Luna в исполнении Дубцовой попал к известному продюсеру Игорю Матвиенко, который как раз набирал девочек в новую группу. Группа получила название "Девочки". Помимо Дубцовой в нее вошли еще три девушки: Татьяна Герасимова, Валентина Рубцова и Олимпиада Тетерич. Группа стала довольно популярной, а клип на песню "Говорила мама (У-ла-ла)" даже вошел в число лучших клипов MTV за 2000 год, но Ирина Дубцова покинула коллектив еще до выхода первого альбома.

После ухода из группы работала в должности исполнительного директора на студии SBS - Entertainment. С этой студией работал Антон Макарский, в руки к которому попали несколько песен Дубцовой. Впоследствии почти все песни для его альбома были написаны ею. В 2001 году окончила Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А. Серебрякова по специальности: Академическое пение.

12 марта 2004 года на "Первом канале" стартовала "Фабрика звезд 4", в которой Дубцова приняла участие. Она отметилась дуэтами с такими исполнителями, как "Мумий Тролль", Игорь Николаев, "Би-2", Александр Иванов, "Иванушки International", Александр Розенбаум, Владимир Пресняков, а также исполнила песню собственного сочинения "О нем".

В 2011 году принимает участие в проекте "Фабрика Звезд. Возвращение", где соревнуются выпускники "Фабрик" разных лет, каждый из которых когда-то начинал свою карьеру в "Звездном Доме". Дубцова вошла в команду продюсера Игоря Крутого и заняла почетное третье место.

Весной 2012 года Ирина исполняет песню "Ешь, молись, люби", слова и музыку к которой сочинила она сама, и уже в апреле выходит клип, постановщиком которого стал Александр Филатович.

5 января 2013 года Ирина Дубцова выступает на гала-концерте шоу "Х-Фактор. 3-й сезон" со своей новой композицией "Что тебе я сделала". Также исполнительница попала в номинацию Премии RU.TV "Палата №6" с песней "Ешь, молись, люби".

2014 год начался для артистки с большого шоу "Точь-в-точь" для "Первого канала", где она выступает в качестве участника проекта и становится победителем по его итогам.

2015 год начался для артистки с подготовки первого сольного концерта в Крокус Сити Холл, который прошел 28 марта и был приурочен к выходу нового альбома и 10-летию творческой деятельности.

Видео

"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына

"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына
Юная фаворитка, известная своим громким романом с Григорием Лепсом, решила войти в семью известной певицы, но сама артистка не в восторге от такой настойчивости. Личная жизнь Артема, наследника Ирины Дубцовой, стала объектом пристального внимания после того, как в его окружении появилась Аврора Киба.

Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое

Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
Певица Ирина Дубцова поделилась тревожными новостями о своем здоровье. Певица опубликовала откровенное сообщение в своем телеграм-канале.

Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю

Возмутившая россиян наглой выходкой Дубцова пережила жуткую травлю
На Ирину Дубцову обрушился шквал критики после ее недавнего участия в популярном шоу. Певица, известная своими яркими выступлениями и эмоциональными песнями, оказалась в центре внимания не по самым лучшим причинам.

Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца

Дубцова сенсационно сообщила о пополнении: Малышке три с половиной месяца
Ирина Дубцова поделилась радостной новостью о новом члене своей семьи. Певица рассказала, что недавно в ее жизни произошло важное событие — она приютила котенка породы манчкин, который приехал из Китая.

Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына

Взволнованная Ирина Дубцова ждет важного шага от сына
Ирина Дубцова воспитала 19-летнего сына. Ирина Дубцова заявила, что планирует в текущем году порадовать своих поклонников новым материалом и большими сольными концертами, которые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой

Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой
Ирина Дубцова отправилась в гастрольный тур по России. Ирина Дубцова оказалась заложницей ситуации, возникшей из-за халатности организатора гастролей.

"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой

"Ничего не ем": крик души серьезно больной 42-летней Ирины Дубцовой
Ирина Дубцова отличается соблазнительной фигурой от похожих на досок коллег по сцене. Округлости ей очень идут, хотя певица и говорит, что появились они против ее воли. "Я ничего не ему, но не могу похудеть", – пожаловалась 42-летняя Дубцова за кулисами концерта "Главное – Семья" в Кремлевском дворце.

"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына

"Маленький зайчик": 42-летняя Дубцова показала рожденного после кесарева сечения сына
В Кремлевском дворце состоялся гала-концерт "Главное – Семья". Его особенностью стало выступление звезд со своими детьми или даже внуками. Идейным вдохновителем и амбассадором проекта стала певица, поэт и композитор Ирина Дубцова. Она вышла на главную сцену страны вместе 18-летним сыном Артемом, которого родила от солиста группы Plazma Романа Черницына. "Сегодня на концерте в зале был врач Наталья Зимина – акушер-гинеколог, который почти 19 лет назад делала мне по показаниям кесарево сечение.

Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли

Ирина Дубцова категорически отказалась принимать предложение Павла Воли
Ирина Дубцова раскрыла причины отказа участвовать в реалити-шоу "Выжить в Дубае". Певица рассказала о своем решении в недавнем интервью с Ляйсан Утяшевой. По словам артистки, предложение Павла Воли было весьма заманчивым, однако жаркий климат Объединенных Арабских Эмиратов стал решающим фактором.

Дубцова откровенно рассказала об избраннице 18-летнего сына: Люблю как дочку

Дубцова откровенно рассказала об избраннице 18-летнего сына: Люблю как дочку
Ирина Дубцова поделилась своими мыслями по поводу романтических отношений своего 18-летнего сына Артема. В новом выпуске шоу "Дерзкая готовка" она рассказала о том, как она относится к избраннице своего сына. По словам Дубцовой, между Артемом и Антониной царит настоящая любовь.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения