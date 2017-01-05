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Ирина Викторовна Дубцова

Ирина Викторовна Дубцова певица, поэтесса, композитор

  • Дата рождения: 14 февраля 1982
  • Место рождения: Волгоград, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 172
  • Жена/Муж: Роман Черницын
  • Дети: Артем

Ирина Дубцова увлекалась музыкой с детства. Когда ей было 11 лет, ее родителями был создан детский музыкальный коллектив "Джем", в который вошла Дубцова. Коллектив стал достаточно популярным в Волгограде.

В 1999 году через друга ее отца Андрея Пряжникова диск с песней Hijo De La Luna в исполнении Дубцовой попал к известному продюсеру Игорю Матвиенко, который как раз набирал девочек в новую группу. Группа получила название "Девочки". Помимо Дубцовой в нее вошли еще три девушки: Татьяна Герасимова, Валентина Рубцова и Олимпиада Тетерич. Группа стала довольно популярной, а клип на песню "Говорила мама (У-ла-ла)" даже вошел в число лучших клипов MTV за 2000 год, но Ирина Дубцова покинула коллектив еще до выхода первого альбома.

После ухода из группы работала в должности исполнительного директора на студии SBS - Entertainment. С этой студией работал Антон Макарский, в руки к которому попали несколько песен Дубцовой. Впоследствии почти все песни для его альбома были написаны ею. В 2001 году окончила Волгоградский муниципальный институт искусств им. П.А. Серебрякова по специальности: Академическое пение.

12 марта 2004 года на "Первом канале" стартовала "Фабрика звезд 4", в которой Дубцова приняла участие. Она отметилась дуэтами с такими исполнителями, как "Мумий Тролль", Игорь Николаев, "Би-2", Александр Иванов, "Иванушки International", Александр Розенбаум, Владимир Пресняков, а также исполнила песню собственного сочинения "О нем".

В 2011 году принимает участие в проекте "Фабрика Звезд. Возвращение", где соревнуются выпускники "Фабрик" разных лет, каждый из которых когда-то начинал свою карьеру в "Звездном Доме". Дубцова вошла в команду продюсера Игоря Крутого и заняла почетное третье место.

Весной 2012 года Ирина исполняет песню "Ешь, молись, люби", слова и музыку к которой сочинила она сама, и уже в апреле выходит клип, постановщиком которого стал Александр Филатович.

5 января 2013 года Ирина Дубцова выступает на гала-концерте шоу "Х-Фактор. 3-й сезон" со своей новой композицией "Что тебе я сделала". Также исполнительница попала в номинацию Премии RU.TV "Палата №6" с песней "Ешь, молись, люби".

2014 год начался для артистки с большого шоу "Точь-в-точь" для "Первого канала", где она выступает в качестве участника проекта и становится победителем по его итогам.

2015 год начался для артистки с подготовки первого сольного концерта в Крокус Сити Холл, который прошел 28 марта и был приурочен к выходу нового альбома и 10-летию творческой деятельности.

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