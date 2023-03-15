Никому не нужно: Удравшая на чужбину Дубцова распродает имущество за бесценок

Дубцова спускает все за копейки.

Не так давно поклонники знаменитой певицы узнали, что она покинула родину. На фоне отъезда многих отечественных знаменитостей публика очень часто воспринимает подобные новости в штыки, сразу подумав об эмиграции. Но Ирина Дубцова и не думала покидать страну с концами – это был всего-навсего отпуск на Мальдивах.

Звезда не раз говорила, как любит свою родину. Тем более, зачем ей уезжать, когда здесь работа? И речь не только о ее музыкальной деятельности, которая подарила ей кучу поклонников. В свое время певица основала собственный бренд одежды, который можно найти на одном из популярных маркетплейсов.

Если заглянуть на страничку бренда сейчас, то можно увидеть, что Ирина Дубцова распродает свое имущество, созданное умом и руками швей, за бесценок. Если раньше одну футболку можно было купить более чем за пять тысяч рублей, то сейчас цена сильно снижена. Кому-то одежда обойдется в 2222 рубля, а то и дешевле.

Неизвестно, с чем связаны такие масштабные скидки, ведь праздничные распродажи давно позади. Напрашивается вывод о том, что предложение певицы просто-напросто никому не нужно. К тому же, отзывов у бренда очень мало – всего пять. А значит, примерили на себя творение Ирины Дубцовой не так много людей.