Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Пятница 21 апреля

10:20Допрыгался: все выступления неуемного Олешко в России и Беларуси отменены 10:00Немецкий производитель "Пемолюкса" и клея "Момент" продает бизнес российским инвесторам 09:40Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости 09:20Русский патриот Кучера о впечатлениях от встречи с иноагентом Дудем в Дубае 09:00Лицемерие: плюнувший на россиян Ревва стал значительно больше зарабатывать 08:40Квартир по переуступке стало больше на 20% 08:20"Синдром хорошей девочки": 5 советов, как от него избавиться 08:00Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина 06:25Сосет будь здоров: школа для двойняшек обходится Пугачевой и Галкину* в 3,2 миллиона 04:13Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть 02:23"Рак кишечника": раскрасневшийся принц Уильям сообщил выявленный диагноз 00:14Пристрастившийся к казино внук Пугачевой перебрался жить в грузовик: Как в другом мире 23:01В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку 21:42Что ты сделал с собой: ошарашенная Рудковская позвонила изменившемуся донельзя Пригожину 21:00"Сижу над ним плачу": Родившая дочь Славы испытала шок от увиденного ребенка 20:00Скончался популярный российский певец 19:20"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото 19:00"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова 18:40"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей 18:20Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности 18:00"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала 17:40"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости 17:20Затронувший члены Садальский задумался о попе Киркорова: Две растекшиеся ватрушки 17:00"Многие уже поняли трагичность своего положения": Михалков об уехавших звездах 16:40Май, не зевай: чем заняться в долгие весенние каникулы 16:20"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 16:00Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации 15:40Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак 15:20Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики 15:00Редкое солнечное затмение наблюдалось 20 апреля 14:40Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали 14:20Мальчик! Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз 14:00В центре Москвы обнаружены человеческие останки 13:40Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку 13:20"Оплатил полет и съемку": засветившая фингал Пересильд рассказала о пристроившемся сзади олигархе 13:00На подмосковной ферме начался пожар из-за пала травы 12:40"Замуж": Застуканную с мужиком дочь Успенской сняли в свадебном платье и фате 12:20"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 12:00Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 30 апреля 11:20Вяло висит: Трясущий дряхлым органом Тарзан довел Королеву до смеха 11:00Разбитая горем Навка озвучила последние слова Костомарова: Ценить эту жизнь 10:40"Поставить на карандаш": Тюльпанов вынес вердикт севшему в лужу Пригожину 10:20Станет папочкой: Решившийся на развод 90-летний Киркоров оплатил ЭКО своей молодухе 10:00"В кружевах траурных": россияне прощаются с усыпанной цветами Волочковой 09:40Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой 09:20В России снизилась доступность жилья 09:00Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве 08:40Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка 08:20За 5 лет "однушки" подорожали на 63% 08:00Убирайте камеры: сбежавшего от жены Ревву спалили посреди толпы разгоряченных красоток
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости

Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости
119

Алиса умнеет не по дням, а по часам.

Искусственный интеллект покоряет новые горизонты. Его возможности применили в Госстройнадзоре Московской области, чтобы информация о возведении жилья в регионе стала доступнее. Теперь голосовой помощник Алиса может проконсультировать по вопросам недвижимости Подмосковья, которая находится на стадии строительства.

Как сообщает телеканал "360", актуальные данные робот получает из приложения "Подмосковные стройки". Виртуальная Алиса передает информацию о различных ЖК классическим путем — через смартфон, умную колонку или компьютер.

Между тем RT информирует, что строительство соцобъектов в Московской области мониторят через видеосистемы. Нововведения с применением современных техустройств задают планку разработчикам. Согласно отзывам, голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости Подмосковья, позитивный опыт инициаторы проекта готовы передать прочим субъектам страны.

На фоне этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о грандиозных планах ввиду совершенствования технологий недвижимости. "Наша цель – то, что мы строили раньше за 24 или 36 месяцев, строить в полтора раза быстрее", — цитирует управленца "Радио 1".

21 апреля 2023, 09:40
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Госсстройнадзор✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Легкий способ угробить недвижимость или культурный код российской провинции

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

По теме

Росстат отчитался о ценах на стройматериалы

Квартир по переуступке стало больше на 20%

Квартир по переуступке стало больше на 20%
Скидки на такое жилье достигают 40%. С начала года предложение квартир в новостройках, которые можно приобрести по переуступке, увеличилось на 20%.

Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть

Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть
Половина продаж пришлась на 15 новостроек. С января по март в жилых комплексах класса "бизнес" внутри МКАД было приобретено 194 тыс.

В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку

В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку
В России могут законодательно разрешить продажу жилья в рассрочку.

В России снизилась доступность жилья

В России снизилась доступность жилья
Экспертная оценка рынка недвижимости. На отечественном рынке недвижимости сложилась довольно сложная ситуация, уверена эксперт Надежда Косарева.

За 5 лет "однушки" подорожали на 63%

За 5 лет "однушки" подорожали на 63%
Квартиры с двумя комнатами – на 54%. С 2018 года вторичные квартиры в "старой" Москве подорожали на 52%.

Собачья конура: плюнувший на звездную бабушку Пресняков показал свое убогое жилье

Собачья конура: плюнувший на звездную бабушку Пресняков показал свое убогое жилье
Никита Пресняков все еще живет в США. Популярный российский певец Никита Пресняков обрел широкую известность в нашей стране отнюдь не благодаря невероятным вокальным данным, а, что называется, по наследству.

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 20/04Чтв"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 20/04Чтв"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 19/04Срд"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 19/04СрдБледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 19/04СрдВставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть