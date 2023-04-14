Росстат отчитался о ценах на стройматериалы

Больше всего подорожала металлочерепица.

В минувшем году на фоне санкционного давления, ухода ряда западных компаний и разрушения логистических цепочек в России начали дорожать стройматериалы. Естественно, негативная ситуация привела и к взлету цен на дома и квартиры, особенно в новостройках.

Однако постепенно рынок недвижимости начал стабилизироваться – этому способствовали, в том числе, меры государственной поддержки. Благо, власти начали заранее готовиться к неблагоприятной экономической ситуации.

Что же произошло за год на рынке стройматериалов? По данным Росстата, ситуация улучшилась. Эксперты зафиксировали снижения стоимости товаров. Например, в марте цены упали на почти восемь процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

С начала года стоимость стройматериалов опустилась почти на один процент, динамика цен за месяц также показала снижение. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в первом месяце весны доски обрезанные потеряли более одного процента. Однако металлочерепица подорожала на полтора процента. Впрочем, это самый высокий показатель из всех.

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