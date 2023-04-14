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Пятница 14 апреля

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Росстат отчитался о ценах на стройматериалы

Росстат отчитался о ценах на стройматериалы
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Больше всего подорожала металлочерепица.

В минувшем году на фоне санкционного давления, ухода ряда западных компаний и разрушения логистических цепочек в России начали дорожать стройматериалы. Естественно, негативная ситуация привела и к взлету цен на дома и квартиры, особенно в новостройках.

Однако постепенно рынок недвижимости начал стабилизироваться – этому способствовали, в том числе, меры государственной поддержки. Благо, власти начали заранее готовиться к неблагоприятной экономической ситуации.

Что же произошло за год на рынке стройматериалов? По данным Росстата, ситуация улучшилась. Эксперты зафиксировали снижения стоимости товаров. Например, в марте цены упали на почти восемь процентов по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

С начала года стоимость стройматериалов опустилась почти на один процент, динамика цен за месяц также показала снижение. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в первом месяце весны доски обрезанные потеряли более одного процента. Однако металлочерепица подорожала на полтора процента. Впрочем, это самый высокий показатель из всех.

Ранее "Дни.ру" рассказывали, почему важно нанимать на стройку прораба. Одним из преимуществ данного специалиста считается возможность достать стройматериалы по более выгодным ценам.

14 апреля 2023, 09:00
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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