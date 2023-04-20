Собачья конура: плюнувший на звездную бабушку Пресняков показал свое убогое жилье

Никита Пресняков все еще живет в США.

Популярный российский певец Никита Пресняков обрел широкую известность в нашей стране отнюдь не благодаря невероятным вокальным данным, а, что называется, по наследству. Конечно, молодой музыкант не обделен талантом, однако большую роль в становлении его карьеры, безусловно, сыграли звездные бабушки.

Внук Народной артистки СССР Аллы Пугачевой и Заслуженной артистки России Елены Пресняковой, однако, своими талантами с недавних пор предпочитает делиться с американским зрителем. Конечно, как клипмейкер он не настолько известен в США. Меж тем, возвращаться на родину звездный мальчик пока не собирается.

Хотя мысли на этот счет у певца все-таки есть. Недавно он плюнул на звездою бабушку и опроверг заявление Елены Пресняковой о получении американского гражданства. Никита Пресняков также не исключил, что может вернуться из США в Россию.

Однако пока что исполнитель пытается продать на родине роскошный особняк, который ему подарила вторая бабушка – Алла Пугачева. Он предпочитает оставаться в американской квартире, выглядящей совершенно убого, если сравнивать с огромным домом в России. Кстати апартаменты в США ему презентовала тоже Примадонна.

Никита Пресняков даже показал скромное жилище в социальных сетях. В квартире вместе с ним живет супруга Алена Краснова и собака, для которой установлена конура.