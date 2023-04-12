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Среда 12 апреля

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Плюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию

Плюнул на звездную бабушку: Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию
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Никита Пресняков сделал заявление.

Популярный российский музыкант Никита Пресняков с недавних пор является еще и не самым популярным американским клипмейкером. В нашей стране талантливого артиста все же знают как внука двух звездных бабушек или сына звездных родителей.

Так или иначе, и Народная артистка СССР Алла Пугачева, и Заслуженная артистка России Елена Преснякова приложили силы, чтобы их любимый наследник добился определенных карьерных высот. Примадонна отечественной эстрады даже щедро одарила внука имуществом.

Никита Пресняков владеет недвижимостью в Лос-Анджелесе – там он и проживает вместе с супругой. Кроме того, у певца в собственности есть квартира в Москве и особняк в Подмосковье. Впрочем, от последнего он пытается избавиться.

По данным телеканала "Царьград", после бегства молодой звезды из России мать его отца Елена Преснякова отметила, что Никита Пресняков получил гражданство США. Однако артист плюнул в звездную бабушку и публично опроверг ее слова.

Как сообщает ОСН, внук Аллы Пугачевой заявил, что не является носителем американского гражданства. Более того, Никита Пресняков объявил о возвращении в Россию. Музыкант сообщил изданию "Абзац", что у него "есть мысли вернуться обратно".

К слову, после бегства Аллы Пугачевой в Израиль многие патриотичные граждане задались вопросом, почему ее 31-летний внук не служит в армии. Теперь, если Никита Пресняков вернется в Россию, он сможет получить электронную повестку и отдать долг родине.

12 апреля 2023, 09:20
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Абзац✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

Алла Пугачева считает внука украшением этой постановки.
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