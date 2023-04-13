"Нет простых рецептов": как лучше инвестировать в недвижимость

Профессиональные инвесторы рассматривают недвижимость с годовой окупаемостью 12-20%.

Многие граждане покупают недвижимость для для жилья, а как средство для инвестиции. Однако в условиях неопределенности и мировой экономической нестабильности сложно предугадать, как скоро окупятся вложения, и какие риски могут поджидать неопытного инвестора.

Ответить на эти вопросы и дать советы начинающим вкладчикам постарался эксперт по недвижимости Виктор Зубик. Для примера он рассмотрел столичный рынок и предупредил, что инвестировать в квартиры бизнес-класса с доходностью три процента в год – плохая затея.

По словам специалиста, профессиональные инвесторы рассматривают объекты с годовой окупаемостью 12-20%. "Но сегодня рынок сложный, и на нем нет простых и безопасных рецептов получить такую прибыль", – подчеркнул эксперт. Он призвал ориентироваться на срок вложений от трех до пяти лет.

Цикл 10-15 лет, наоборот, по мнению Виктора Зубика, является ошибочной стратегией. Специалист отметил, что инвестиции должны быть с предсказуемым итогом. В период кризиса он посоветовал рассматривать недвижимость, которая будет сдана в течение одного-двух лет.

Идеальны размер прибыли, по словам эксперта, – прирост капитала до 30% с момента вложения денег до завершения строительства здания. А уже после сдачи объекта – 4,5-6,5 процентов в год за аренду. Суммарно можно рассчитывать на доходность до 14%, правда, для этого нужно быть экспертом и ориентироваться на множество факторов.

Специалист также подчеркнул, что лучше всего вкладываться в небольшие студии. По его мнению, граждане начинают зарабатывать рано и хотят жить отдельно от родителей, а женятся они поздно, поэтому данный объект недвижимости пользуется большой популярностью.