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Пятница 14 апреля

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Нетипичная Москва: современные шедевры столичной архитектуры

Нетипичная Москва: современные шедевры столичной архитектуры
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ТОП-5 объектов недвижимости.

Москва – многомиллионный мегаполис, по уровню развития не уступающий крупнейшим городам Европы. Однако зачастую российская столица ассоциируется не с современными технологиями, а с древней, величественной архитектурой, сохранению которой власти уделяют особое внимание.

Говоря об объектах недвижимости, характеризующие столицу, наверное, чаще всего люди вспоминают архитектурный ансамбль Кремля. Позже на ум приходит и современный комплекс Москва-Сити, объединяющий площадки для жизни, работы и досуга.

Однако российская столица может похвастаться и другими шедеврами современной архитектуры, которые выгодно омолаживают город, напиленный памятниками средневековья и объектами недвижимости советской эпохи.

Открывает ТОП-5 шедевров нетипичной Москвы Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Здание является самым большим в мире специализированным центром художественной гимнастики. Оно вмещает почти четыре тысячи зрителей. Уникальный спортивный комплекс успел завоевать множество престижных наград в сфере архитектуры. Изюминкой объекта является золотистая волнообразная кровля, напоминающая гимнастическую ленту.

Далее следует бизнес-центр "Китеж", форма которого тоже вызывает восторг у специалистов. Здание стало первым столичным объектом недвижимости, имеющем обратный наклон. Москвичи до сих пор гадают, что представляет из себя сооружение: утюг, корабль или половинку гриба.

Оставшиеся три инновационных архитектурных проекта расположены, естественно, на территории инновационного кластера "Сколково". К примеру, деловой центр Matrex построен в форме зиккурата, что вообще несвойственно для Москвы. Однако это компенсируется внутренней формой матрешки.


Ключевым элементом отечественной "Кремневой долины" является "Технопарк". Недвижимость площадью порядка ста тысяч квадратных метров представляет из себя два корпуса с черными стеклянными фасадами. Здания соединены аллеей-атриумом с куполами для освещения.

Наконец, любого гостя столицы своими масштабами может удивить Школа управления "Сколково". На первый взгляд может показаться, что недвижимость сочетает в себе несочетаемые элементы, однако архитектура здания весьма продумана. Основа современного шедевра – "парящий" в воздухе трехэтажный диск. На него наложены четыре вытянутых блока. Подобная компоновка позволяет студентам пользоваться всем функционалом образовательного центра, фактически не покидая здание.

14 апреля 2023, 08:40
Фото: pixabay.com
Russpass.ru✓ Надежный источник

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