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Понедельник 27 марта

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Где искать дешевые многокомнатные квартиры

Где искать дешевые многокомнатные квартиры
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Стоимость лотов в Москве стартует от 11,7 млн рублей.

Основная доля сделок с жильем в Москве приходится на студии и "однушки". Главная причина – ограниченный бюджет покупателей, а отнюдь не любовь к компактным квартирам. Для семей с детьми оптимальными вариантами считаются квартиры с тремя или четырьмя комнатами. На столичном рынке есть такие лоты в бюджете до 12-13 млн рублей, но предложение невелико, сообщают аналитики "Циан".

Самые бюджетные варианты представлены в старых панельных домах. Как правило, речь идет о девятиэтажных зданиях, построенных в 1970-х. Также не стоит рассчитывать на центральный район города.

Самая дешевая вторичная квартира с четырьмя комнатами в марте предлагалась за 11,7 млн рублей. Жилье площадью 62 кв. м находится в доме неподалеку от заповедника "Лосиный остров" в районе Ярославский.

За 11,95 млн рублей можно приобрести жилье площадью 64 кв. м у метро "Выхино" и рядом с Рязанским пр-том в районе Выхино-Жулебино.

В 12,2 млн рублей оценено жилье площадью 64 кв. м в здании рядом с яблоневым садом в районе Бирюлево Восточное. На 100 тыс. рублей дороже обойдется жилье площадью 63 кв. м в доме на берегу Москвы-реки и рядом с лесом в Капотне.

27 марта 2023, 14:20
Циан✓ Надежный источник

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