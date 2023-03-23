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Четверг 23 марта

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Жилье в Москве в марте подешевело на 11%

Жилье в Москве в марте подешевело на 11%
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В Петербурге ценник не изменился.

Всего за три недели марта средняя стоимость "квадрата" на рынке вторичного жилья в Москве снизились почти на 11%, до 287 тыс. рублей. Данный уровень цен примерно соответствует показателям января прошлого года, отмечают аналитики "Домклик".

На рынке готового жилья Петербурге средние цены практически не меняются с октября прошлого года и остаются на уровне 188 тыс. рублей за кв. м. Максимальный ценник – 194 тыс. рублей за кв. м – действовал на локальном рынке с мая по август, но в сентябре снизился до 190 тыс. рублей.

Третье место по ценам на "вторичку" среди крупных городов России занимает Владивосток, где к концу марта средняя цена кв. м составила почти 149 тыс. рублей.

Далее следует Балашиха (140 тыс. рублей) и Казань (128 тыс. рублей за кв. м).

Самые дешевые вторичные квартиры предлагаются в Красноярске и Ростове-на-Дону – за 93 тыс. рублей и 94 тыс. рублей за кв. м соответственно.

В регионах цены на вторичное жилье демонстрируют большую стабильность, так как местные рынки не перенасыщены предложением и у собственников нет нужды соглашаться на серьезные скидки. В Москве, где предложение квартир на рекордно высоком уровне, рассчитывать на быструю продажу жилья можно только при адекватном ценнике и готовности предоставить дисконт.

23 марта 2023, 13:20
РБК✓ Надежный источник

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