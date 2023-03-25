"Стареющая дива": бывший Бузовой опозорился на весь мир

Дмитрий Тарасов выставил себя на посмешище.

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Популярная российская актриса, телеведущая, дизайнер и певица Ольга Бузова прожила в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым долгих и счастливых четыре с половиной года. Других официальных супругов у звезды не было, детей тоже нет, что значительно упрощает возможность романов. Однако и полуторагодичный роман с блогером Давой успехом не обернулся.

Ольга Бузова в годы брака с Дмитрием Тарасовом любила показывать в социальных сетях, как идет стройка особняка, который должен был стать их семейным гнездышком. Бывшая ведущая "Дома-2", действительно, вложила много сил и времени в эту недвижимость.

Однако после скандально развода выяснилось, что владельцем дома и земли является мать экс-супруга, поэтому имущество не было поделено, а целиком и полностью отошло спортсмену. Теперь семейное гнездышко разделяет его третья жена – модель Анастасия Костенко.

И все бы ничего, но Дмитрий Тарасов опозорился на весь мир, когда общественность увидела жуткий интерьер его особняка. Наверно, особенно за коллегу порадовались другие известные футболисты. Пока парочка пытается избавиться от недвижимости, его оценила дизайнерКаролина Дорохина.

Бывший муж Ольги Бузовой простит за особняк 200 миллионов рублей, что вполне логично, ведь ремонт в нем сделан по принципу "чем богаче – тем лучше", считает эксперт. По ее словам такой дом больше подошел бы "стареющей диве", но никак не молодой семье.

Дизайнер обратила внимание на громоздкие хрустальные люстры, которые висят даже в ванной комнате, на зеркальные двери и "царскую" мраморную лестницу, которые вместе значительно утяжеляют интерьер. По ее словам, Дмитрий Тарасов мог потратить на 30% меньше денег и получить более современный ремонт.