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Театр
Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Главные скандалистки отечественных театров.
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Актрисы, чьи имена всегда будут связаны с театром. Правда, не из-за громких ролей, а из-за громких скандалов.

Ольга Бузова

Сыграв во МХАТе им. Горького несколько ролей по приглашению Эдуарда Боякова, Ольга Бузова объявила себя театральной актрисой. К сожалению, худрука быстро уволили, а пришедший на его место Владимир Кехман не оценил талантов бывшей звезды "Дома-2". Бузова устроила скандал и обвинила постановщика в предвзятости.

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Лия Ахеджакова

84-летняя актриса Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала театра "Современник". После постановки "Белый хлеб" на женщину обрушился шквал критики со стороны общественных организаций. Ахеджакова тяжело переживала настоящую травлю, после чего делилась с поклонниками своими эмоциями.

Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Анастасия Волочкова

Действия руководителя Анатолия Иксанова были решительны. Одним указом он призвал уволить балерину Большого театра, назвав ее слишком толстой и крупной. Волочкова отправилась в суд, в прессу, призывала общественность обратить внимание. В театр звезду, конечно, вернули, вот только главных ролей больше не давали.

Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com

Александра Захарова

Наследница Марка Захарова работает в легендарном Ленкоме. Вот только общий язык с новым управленцем все никак Александре Захаровой не удается. Марк Варшавер говорит, что ее не любят все коллеги, а плохие отношения — это последствия скверного характера актрисы.

Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Людмила Поргина

Испортила отношения с Марком Варшавером и вдова Николая Караченцова. 73-летняя Людмила Поргина просит худрука поставить ее в спектакли, но Варшавер дает звезде лишь роли "второго сорта". Даже восемь ролей в массовке не могут перевесить одну главную, считает актриса.

Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

Ольга Бузова. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2023, 13:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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