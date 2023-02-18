Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Актрисы, чьи имена всегда будут связаны с театром. Правда, не из-за громких ролей, а из-за громких скандалов.
Ольга Бузова
Сыграв во МХАТе им. Горького несколько ролей по приглашению Эдуарда Боякова, Ольга Бузова объявила себя театральной актрисой. К сожалению, худрука быстро уволили, а пришедший на его место Владимир Кехман не оценил талантов бывшей звезды "Дома-2". Бузова устроила скандал и обвинила постановщика в предвзятости.
Лия Ахеджакова
84-летняя актриса Лия Ахеджакова оказалась в центре скандала театра "Современник". После постановки "Белый хлеб" на женщину обрушился шквал критики со стороны общественных организаций. Ахеджакова тяжело переживала настоящую травлю, после чего делилась с поклонниками своими эмоциями.
Анастасия Волочкова
Действия руководителя Анатолия Иксанова были решительны. Одним указом он призвал уволить балерину Большого театра, назвав ее слишком толстой и крупной. Волочкова отправилась в суд, в прессу, призывала общественность обратить внимание. В театр звезду, конечно, вернули, вот только главных ролей больше не давали.
Александра Захарова
Наследница Марка Захарова работает в легендарном Ленкоме. Вот только общий язык с новым управленцем все никак Александре Захаровой не удается. Марк Варшавер говорит, что ее не любят все коллеги, а плохие отношения — это последствия скверного характера актрисы.
Людмила Поргина
Испортила отношения с Марком Варшавером и вдова Николая Караченцова. 73-летняя Людмила Поргина просит худрука поставить ее в спектакли, но Варшавер дает звезде лишь роли "второго сорта". Даже восемь ролей в массовке не могут перевесить одну главную, считает актриса.