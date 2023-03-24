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За сколько миллионов можно стать соседом легенды американского кино?

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За сколько миллионов можно стать соседом легенды американского кино?

Звездная недвижимость продается в Нью-Йорке.
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Легенда американского кино Стив Бушеми, завоевавший множество престижных наград и любовь миллионов поклонников за безупречные роли в фильмах Квентина Тарантино и братьев Коэн, недавно приобрел квартиры в 20-этажной башне Hillrose28 в Нью-Йорке, чем вероятно, поднял цены на недвижимость.

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За сколько миллионов можно стать соседом звезды? Этим вопросом задались авторы американской газеты New York Post. И выяснили: пожить рядом с известным актером можно всего за 50 тысяч долларов в месяц. Однако за девять миллионов недвижимость можно выкупить.

Новых хозяин, поданным РИА ФАН, получит в распоряжение квартиру площадью почти 260 квадратных метров. Интерьер выполнен в минималистичном стиле, преобладают в помещениях белый цвет и многочисленные оттенки коричневого.

В квартире по соседству со Стивом Бушеми расположены четыре спальни и столько же ванных комнат. В гостиной установлены панорамные окна. К слову, из башни открывается вид на другую "звезду" Нью-Йорка – 102-этажный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

Владелец недвижимости сможет проводить время на террасе площадью более ста квадратных метров. Для соседа звезды фильма "Армагеддон" уже обустроена зона отдыха, а в квартиры установлены тренажеры.

Фото: Dennis Van Tine / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 24 марта 2023, 11:40 Источник: New York Post ✓ Надежный источник

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