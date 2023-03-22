Новости
Покупатели квартир ждут падения цен
Большинство потенциальных покупателей квартир в Московском регионе – 65% – верят, что цены снизятся в течение следующих трех месяцев. При этом 30% респондентов ожидают, что падение будет довольно существенным, более чем на 5%.
В рост цен верят около 15% опрошенных, из них 4% полагают, что рост цен превысит 5%.
Остальные респонденты полагают, что ситуация на жилищном рынке стабилизировалась и цены останутся на текущем уровне.
Для сравнения, зимой прошлого года в удешевление столичного жилья верили 45% опрошенных. Уже весной доля таких респондентов выросла почти до 58%, а осенью – до 73%. Тогда был зафиксирован максимальный показатель за всю историю исследования рынка.
В последние месяцы цены на жилье действительно снижаются. На вторичном рынке жилье подешевело на 7-8%, а средний размер дисконта составил 10-15%. Большие объемы предложения и невысокая активность покупателей сохраняют предпосылки для дальнейшей отрицательной динамики. Однако на резкое падение цен, по мнению аналитиков рынка, рассчитывать не стоит.
Выбираете новостройку?
Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.
Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!
8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный
Новости, аналитика
Бари Алибасов намерен идти до конца
Врачи бьют тревогу
Советы дачников
Кому придется платить больше за услуги ЖКХ?