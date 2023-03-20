Скидки в новостройках Москвы достигли 40%

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал"Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал Срочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в ДубайСрочно покинувшая Россию звезда "Уральских пельменей" назвала причину бегства в Дубай

Лента новостей

Понедельник 20 марта

12:40На шестом месяце: Фото Ковальчук с беременным пузом слили в Сеть 12:20В Москве дворник нашел у многоэтажки похожий на гранату предмет 12:00Начался сезон наводнений: как спасти дом 11:40Стоять и плакать: что случилось с могилой через пять лет после смерти Табакова 11:20Скидки в новостройках Москвы достигли 40% 11:00"Меня не устраивает": Жена сбежала с детьми от ухлестывающего за Волочковой Джигурды 10:40Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт 10:20"Не понимала, где находится": Новые подробности состояния МакSим после срыва концерта 10:20Отдавший самое ценное Киркоров показал дорогого ему человека: Вечный сердцеед 10:00"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви 09:40Так уже пятый год: на Новодевичьем кладбище поражены поведением вдовы и состоянием могилы Этуша 09:20Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве 08:50"В бедную семью": Удравшая из России с вещами Бородина сдала детей 08:20Рецепт классической королевской ватрушки от Юлии Ковальчук 08:00"Порочный круг": как недосып влияет на качество жизни 06:10Белые танцующие собаки стали новым хитом в Сети 04:23Шок: на видео попала любовь лисицы и человека 02:42Зачем люди причиняют боль во время секса 00:13Божья Матерь "Споручница грешных": какой праздник отмечается 20 марта 22:16Ограбление века: муравей стащил из ювелирки огромный бриллиант 20:21Рецепт сладкой и безвредной запеканки от Михалковой 20:00"Не моя проблема": оказавшуюся в больнице Клаву Коку погнали в шею 18:00"Ужасно": врач заявила о серьезных последствиях громкого инцидента с певицей МакSим 17:46Обнаглевшей Бабкиной публично врезали за наглость: Улетела 17:06"На исходе": певица Слава призналась в неизлечимой болезни 16:40"На весь поселок": Джиган рассказал о причинах расставания с Самойловой 15:23"Ситуация безвыходная": тело лишившейся ноги Высоцкой найдено зажатым между стволов 14:50Потрясение: Проскурякова довела Николаева на глазах у многотысячной публики 14:07Схватившая детей беременная жена Прилучного сбежала в другой город: Это неизбежно 13:15Объявлены причины срыва концерта МакSим: Деньги решают все 12:01"Еще секунда – и конец": брошенную женихом Штурм унесло в море 10:55Животик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка? 08:50Женитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 08:30Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта 08:10Вдвоем на острове: Лучшие направления для романтического путешествия 06:08"Сожрали, е-мое!": нападение кровожадных оленей на рыбака сняли на видео 04:16Художник за час: что даст (а что нет) мастер-класс по рисованию 02:07Почему нос не дышит после ринопластики 00:03Константинов день: что нельзя делать в праздник 19 марта 22:37Счастливое число. Как его найти и правильно использовать? 20:15Расцветаем весной: составляем женственные образы 17:58"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 17:35Тест: отгадайте фильм с Нонной Мордюковой по кадру 17:11Перекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 16:41Большое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 16:13"Так мощно и так глубоко": жена Газманова нашла любовника 15:21"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 14:41"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы 14:16Исполнили его волю: Романа Костомарова отключили от аппарата и обмыли тело 13:31"Пожалуйста, помогите мне": сын зека Ефремова признался в тяжелой болезни
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Скидки в новостройках Москвы достигли 40%

Скидки в новостройках Москвы достигли 40%
96

Только так застройщикам удается поддержать спрос.

Скидки стали главным драйвером спроса на столичном рынке новостроек. Конец прошлого года ознаменовался рекордным предложением квартир с дисконтом. Как правило, это типичная ситуация перед зимними праздниками. Однако к весне текущего года скидочная кампания застройщиков не только не закончилась, но и приобрела еще большие масштабы.

Первичные продажи в марте ведутся в 379 жилых комплексах. В 149 проектах, по данным аналитиков "Бест-Новострой", действуют скидки. Относительно декабря количество ЖК со скидками выросло на 16%.

В основном это проекты класса "комфорт" и "бизнес". Это не значит, что застройщикам элитного жилья удается сохранять стабильные продажи, не снижая цену. Дело в том, что во многих высокобюджетных проектах осуществляются закрытые продажи, поэтому нет возможности собрать по ним статистику.

Вырос и размер предоставляемого дисконта. В сегменте класса "комфорт" средняя скидка достигла 13%, класса "бизнес" – 4%. А максимальный размер предоставляемой скидки в марте составил 40%. В единичных ЖК даже зафиксированы кратковременные скидки в размере 42% на ограниченный пул лотов.

Особенно охотно застройщики предоставляют скидки тем покупателям, которые готовы произвести 100%-ную оплату. В ряде новостроек действуют и скрытые дисконты. Например, при покупке квартиры можно получить серьезную скидку на место в подземном паркинге.

20 марта 2023, 11:20
РБК✓ Надежный источник

По теме

Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос

Обзор лучших скидок в новостройках Москвы

Начался сезон наводнений: как спасти дом

Начался сезон наводнений: как спасти дом
Владельцы загородной недвижимости столкнулись с весенними паводками.

Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт

Как платить меньше за услуги ЖКХ: объяснил эксперт
5 способов снизить расходы на коммунальные услуги.

Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве

Ухудшение финансового положения оживило рынок недвижимости в Москве
Собственники квартир стали чаще продавать недвижимость.

Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта

Как избавиться от неприятных запахов в квартире? Советы эксперта
Эксперты советуют установить в доме источник приятного аромата.

Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314%

Ввод элитных ЖК в столице вырастет на 314%
За год планируется достроить 22 комплекса.

Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос

Запрет на дешевую ипотеку обрушил спрос
Количество сделок в феврале сократилось на 51%.

Выбор читателей

18/03СбтБольшое горе: стало известно о ликвидации Софии Ротару 19/03ВскЖенитьба спустя 26 лет отношений и собаки вместо детей: загадочная личная жизнь Леонтьева 18/03Сбт"Подсматриваю": смирившаяся с разводом Королева показала развлечения голозадого Тарзана с новой женщиной 18/03Сбт"Мне не давали": брошенный Пресняков назвал причину развода 18/03СбтПерекошенная и с одним глазом: известная певица показала страшные кадры с изменившейся Пугачевой 19/03ВскЖивотик виден издалека: 54-летняя Татьяна Буланова ждет ребенка?