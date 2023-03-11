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Суббота 11 марта

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Послание потомкам: в основание детского сада в ЖК "Равновесие" поместили капсулу времени

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В скором времени жилой комплекс "Равновесие" в Одинцовском городском округе обзаведется собственным детским садом. Строительство дошкольного учреждения уже началось. Десятого марта руководство округа, представители застройщика ГК "КОРТРОС" и местные жители заложили в основание здания капсулу времени с напутствием потомкам.

ЖК "Равновесие" возводится в селе Перхушково. На сегодняшний день ближайший детский сад находится на расстоянии трех километров. С окончанием строительства местные жители получат дошкольное учреждение в шаговой доступности.

С началом строительства детского сада местных жителей поздравил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Он выразил уверенность, что дошкольное учреждение распахнет свои двери для воспитанников уже в 2024 году.

"Появление новых детских садов – всегда большая радость, – отметил глава округа. – Это место встреч, знакомств, новых открытий, здесь дети получают необходимые навыки, чтобы пойти в школу".

Генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев поблагодарил команду губернатора Московской области и региональный Минстрой за возможность реализовать проект.

"В послании Федеральному собранию президент сказал, что каждая школа и детский сад – это победа. Сегодня мы делаем первый шаг к нашей общей победе", – отметил он.

Вместе с местными жителями глава округа и гендиректор "КОРТРОС" заложили в основание здания капсулу времени с пожеланиями будущим поколениям – детям и их родителям.

"Пусть садик, который мы начинаем возводить прямо сейчас, станет для вас первым шагом в новую интересную жизнь. Вы – люди будущего, вам предстоит строить и укреплять Россию завтрашнего дня. Нет сомнений, что это будет счастливое для страны время. Мы верим в вас", – говорится в напутствии.

Фото: "Дни.ру"

Детский сад смогут посещать 360 воспитанников. Трехэтажное здание рассчитано на 15 групп. Дошкольное учреждение появится в рамках реализации второй очереди жилого комплекса "Равновесие".

Малоэтажный ЖК возводится по надежной и проверенной годами технологии монолитного строительства. С одной стороны, это позволяет обеспечить невысокую себестоимость строительства, с другой – стены такого дома хорошо сохраняют тепло, поэтому будущим жильцам не придется переплачивать за услуги ЖКХ, рассказал в беседе с "Дни.ру" главный директор по строительству ГК "КОРТРОС" Николай Складнев.

Качество строительства контролируется на федеральном уровне, также в группе компаний существует собственный контроль качества.

"Для нас главное, чтобы жильцы наших комплексов остались довольны. Мы заинтересованы в том, чтобы покупатели к нам возвращались", – отметил Складнев.

Изображение: пресс-служба ГК "КОРТРОС"

Жильцы "Равновесия" будут полностью обеспечены необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой. На первых этажах жилых зданий расположатся общественные пространства и торговые точки, уточнил представитель ГК.

"Малоэтажное строительство – это стиль и образ жизни. Это закрытый двор, где все друг друга знают, это безопасное место, где родители могут не бояться отпустить ребенка погулять. Такая дружелюбная среда очень комфортна для проживания", – заключил Складнев.

Жилой комплекс "Равновесие" состоит из корпусов высотой 4-6 этажей. Покупатели могут выбрать квартиры с разнообразными планировочными решениями. ЖК расположен в непосредственной близости от города Одинцово, до центра Москвы – 30 минут.

11 марта 2023, 11:05
Фото: "Дни.ру"

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