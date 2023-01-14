Группа компаний "КОРТРОС" открыла новый каток в ЖК "Равновесие"

Спортивная программа, мастер-класс и яркий флешмоб – это и многое другое группа компаний "КОРТРОС" подготовила для посетителей зимнего катка в жилом комплексе "Равновесие". Открытие состоялось в субботу, 14 января.

Застройщик залил каток в рамках масштабного проекта "Зима в Подмосковье". Там оборудована теплая и удобная раздевалка. Те, у кого нет своих коньков, могут взять спортивный инвентарь напрокат.

Места на новом катке хватит всем. Его площадь – около 700 квадратных метров. Он бесплатный и работает ежедневно для всех желающих.

"Мы будем и дальше организовывать в жилом комплексе "Равновесие" полезные и добрые инициативы, которые позволят комфортно проживать в построенных нашей компанией домах", – отметил директор департамента девелопмента проектов московского региона ГК "КОРТРОС" Данил Пилипенко.



Член совета депутатов Одинцовского городского округа Вячеслав Киреев выразил уверенность, что ЖК "Равновесие" хорошо впишется в структуру района.

"Люди будут пользоваться спортивными площадками, школами и другой инфраструктурой. Мы очень надеемся, что это будет один из лучших жилых комплексов Одинцовского округа", – сказал он.

На открытие ледового катка местные жители пришли целыми семьями. Группа компаний "КОРТРОС" подготовила увлекательные мероприятия для всех возрастов – заряд бодрости и хорошего настроения получили и малыши, и взрослые.

Насыщенная программа началась с разминки, затем пришло время спортивных конкурсов и "веселых стартов". Зимний праздник продолжился зажигательным флешмобом и дискотекой на льду. Для тех, кто никогда не стоял на коньяках, но очень хотел научиться, прошел отдельный мастер-класс.

Рядом с катком расположился фудтрак. Все желающие могли подкрепиться вкусными угощениями и согреться ароматным чаем и кофе.

Жилой комплекс "Равновесие" — малоэтажный квартал комфорт-класса вблизи города Одинцово. Первая очередь ЖК состоит из пяти 11-секционных корпусов переменной этажности. Группа компаний "КОРТРОС" выполняет работы в строгом соответствии с графиком.



Комплекс сочетает в себе высокое качество жизни и хорошую транспортную доступность. На автомобиле до центра Москвы можно добраться за 30 минут. Рядом с ЖК расположены две железнодорожные станции.

В жилом комплексе будет насыщенная инфраструктура: детский сад, магазины, салоны красоты, аптеки, кафе, рестораны и многое другое. В непосредственной близости от "Равновесия" расположены крупные торговые центры, школы, медицинские учреждения.



Группа компаний "КОРТРОС" работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.

В 2022 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг "КОРТРОС" до уровня BBB+. Эксперты отметили улучшение показателей долговой нагрузки компании и ее рентабельности.