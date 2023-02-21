Кому выгоднее переезжать по реновации

Лучше всего условия у владельцев "трешек"



Шестой год в столице продолжается программа обновления жилого фонда, в рамках которой всего планируется снести более 5 тыс. старых пятиэтажных домов общей площадью более 16 млн "квадратов". Всего по реновации будет переселено более 1 млн москвичей.



Средняя стоимость кв. м в домах, попавших под реновацию, составляет 272 тыс. рублей. В домах, возведенных в рамках программы, "квадрат" стоит на 19% больше – почти 323 тыс. рублей. Получается, что собственники квартир могут рассчитывать на существенную выгоду при перепродаже.

Выигрывают жильцы и в площади получаемой квартиры. Площадь жилья в сносимых зданиях в среднем составляет 44 "квадрата", а в новых – 58 кв. м.

Жильцы квартир с одной комнатной при переезде получают дополнительные 9 кв. м, двухкомнатных – 13 кв. м, трехкомнатных – почти 18 кв. м. Таким образом самым выгодным оказывается переезд из "трешки" в сносимом доме.

Еще один приятный бонус – увеличение размера кухни в выдаваемых квартирах на 68%, до 10 кв. м.