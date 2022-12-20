По просьбам москвичей власти города изменили проекты планировок кварталов реновации

Будущие переселенцы активно участвуют в реализации программы реновации. Город прислушивается к замечаниям москвичей и в соответствии с их пожеланиями меняет проекты планировок будущих кварталов.

Так, после жалобы жителей кварталов 2 и 4 района Очаково-Матвеевское было принято решение возвести физкультурный комплекс и культурно-досуговый центр. А в микрорайоне Новобратцево увеличат вместимость будущего детсада, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также для удобства москвичей решено перенести место размещения пешеходного перехода в районе Северное Тушино. Кроме того, там отказались от строительства дороги, которая проходила бы в непосредственной близости от домов.

Замечания по проекту планировки квартала реновации возникли и у жителей района Бабушкинский. Вместо запланированной гостиницы там построят социальные объекты, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Жителей будущих районов реновации обеспечат всей необходимой социальной инфраструктурой. Так, в следующем году планируется начать строительство поликлиник. Первые три возведут в 2024 году в Зеленограде, Некрасовке и Измайлове.

В Перове на востоке столицы планируется построить стоматологическую клинику. А в районе Царицыно на юге города возведут подстанцию скорой помощи.

Программа реновации набирает обороты. В 2022 году для переселенцев передано 48 новостроек. В них переедут жильцы 138 ветхих домов.

Сейчас идет первый этап программы. Он продлится до 2024 года. Расселят 1087 домов. 52 здания уже демонтировали по технологии "умного" сноса.

Переселенцы получают квартиры с полной отделкой комфорт-класса. Там установлена вся необходимая сантехника, современные радиаторы отопления и стеклопакеты. Город помогает москвичам с переездом.

Новые дома строятся в максимально возможной близости от старых. Переселенцы сохраняют привычный образ жизни: пользуются теми же социальными объектами, станциями метро, остановками общественного транспорта, магазинами, местами отдыха.

Программу реновации летом 2017 года утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. В нее вошло 5175 домов, построенных около 50 лет назад. Второй этап реновации пройдет с 2024 по 2028 годы, третий – в 2029-2032 годах.