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Собянин: Около 36 тысяч москвичей начали переезд по реновации в 2023 году

Собянин: Около 36 тысяч москвичей начали переезд по реновации в 2023 году
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Столица наращивает темпы переселения в рамках реновации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о ходе программы реновации по переселению из ветхого жилья. Градоначальник уточнил, что в 2023 году к переезду приступили жители 248 старых домов в 47 районах – это около 36 тысяч человек.

"Для участников программы реновации с начала года готово 40 новостроек", – отметил Собянин.

С начала года в Москве начали строить 107 домов для переселенцев. Больше всего нового жилья возводят на востоке, северо-востоке и юго-востоке столицы.

По словам Собянина, в октябре квартиры в новостройках получили 3,8 тысячи участников программы реновации.

В сентябре в Москве ввели 13 домов по программе реновации. Строительство новостроек идет во всех округах Москвы.

Реновация полностью завершилась в 14 районах. Новоселье справили более 140 тысяч человек.

Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"

Участники программы получают новые квартиры в пределах своего района. Им передают просторное жилье с полной отделкой класса комфорт.

Программа реновации пройдет в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй завершится в конце 2028-го. Третий запланирован на 2029-2032 годы. Обладателями нового жилья станут около миллиона человек.

10 ноября 2023, 12:39
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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