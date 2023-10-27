Собянин: В сентябре в Москве ввели 13 новых домов по программе реновации

К переезду приступили более 33 тысяч человек.



Москва наращивает темпы реализации программы реновации. На месте снесенных ветхих домов возводят 102 новостройки, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Строительство идет во всех округах столицы. В новые дома переедут более 60 тысяч москвичей, уточнил градоначальник.

"В сентябре мы ввели в эксплуатацию 13 новых домов, а всего с начала года построили 49", – отметил Собянин.

По его словам, в текущем году переселение в новостройки по реновации начали 33,6 тысячи участников программы. В ближайшие пару месяцев к оформлению документов приступят еще 12 тысяч человек.

Одним из лидеров по темпам переселения является Восточный административный округ. Документы на квартиры в новостройках оформили жители 83 старых домов. Всего в округе ключи от нового жилья получили около 15 тысяч человек.

В 14 районах столицы программа реновации полностью завершилась. Новоселье справили более 140 тысяч человек.

Москвичи получают новое жилье в своем районе. Им не придется менять привычный образ жизни. Участники программы въезжают в квартиры с полной отделкой класса комфорт.

Переселение из старого жилья запланировано в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй завершится в конце 2028-го. Третий пройдет в 2029-2032 годах.

В ходе первого после выборов мэра заседания президиума правительства Москвы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы в два раза. В новостройки переедут более миллиона москвичей.