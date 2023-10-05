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Четверг 5 октября

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Собянин: В 14 районах Москвы программа реновации полностью завершена

Собянин: В 14 районах Москвы программа реновации полностью завершена
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Квартиры в новостройках получили более 140 тысяч москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации. По словам градоначальника, отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда жители 871 дома.

"Программа охватывает 91 район столицы, в 14 из них она почти или полностью завершена", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Для переселенцев построили 256 новостроек. Участникам программы передают квартиры с полной отделкой класса комфорт. Ремонт делать не нужно – достаточно перевезти вещи.

Собянин уточнил, что к заселению готовят еще 19 новостроек. Туда переедут около восьми тысяч москвичей.

Наибольшее количество домов по реновации расположено в Юго-Восточном, Восточном, Западном, Юго-Западном и Северном округах. На западе столицы новоселье справили около пяти тысяч семей.

Первые этажи новостроек отведены под социальные и коммерческие учреждения. Там открываются службы сервиса, кафе, магазины, парикмахерские и салоны красоты.

Входные группы в новостройках расположены на уровне земли. Это удобно для маломобильных жителей: пенсионеров, инвалидов, мам с колясками. Часть жилья предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство "Москва"

В ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы Собянин распорядился увеличить темпы реализации программы реновации в два раза. Ускорилось переселение в рамках второй волны (2025-2028 годы) и третьей (2029-2032). Жители 75 ветхих домов получат новое жилье быстрее, чем планировалось.

Программа реновации стартовала в 2017 году. За шесть лет расселено 834 старых дома. Их жители переехали в пределах своего района и сохранили привычный образ жизни.

5 октября 2023, 11:45
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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