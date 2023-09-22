Собянин распорядился ускорить программу реновации в два раза

В 2023 году новоселье справили уже 27 тысяч москвичей.

Столица увеличит темпы реализации программы реновации. Соответствующее поручение дал мэр Сергей Собянин в ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы.

В некоторых районах первый этап программы завершился досрочно. Ускорилось переселение в рамках второй волны (2025-2028 годы) и третьей (2029-2032). Жители 75 ветхих домов получат новое жилье быстрее, чем планировалось.

Программа реновации стартовала в 2017 году. За шесть лет расселено 834 старых дома. Новое жилье получили около 100 тысяч человек.

В программу вошло 5175 домов. Это 16,4 миллиона квадратных метров жилья. Новое жилье получит почти миллиона москвичей.

Участники программы переезжают в пределах своего района и сохраняют привычный образ жизни, продолжая пользоваться теми же школами и поликлиниками, местами отдыха и торговыми центрами, остановками наземного общественного транспорта и станциями метро.

Москвичам предоставляют квартиры с полной отделкой класса комфорт. Переселенцам не нужно делать ремонт – остается только перевезти вещи.

Мэр Москвы ранее объявил о завершении строительства 14 домов по программе реновации на северо-западе города. Новое жилье получат более 86 тысяч человек.