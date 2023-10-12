На востоке Москвы жители 83 домов получили ключи от новых квартир по реновации

Округ входит в число лидеров по темпам переселения.



В Восточном административном округе (ВАО) все жители 83 старых домов оформили документы на квартиры в новостройках по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

"Все жильцы 83 из них уже получили квартиры в новостройках — это более 12,3 тысячи человек", – уточнил он.

По его словам, всего в округе ключи от новых квартир получили почти 15 тысяч человек. С момента старта программы реновации переселение начали жители 125 ветхих домов.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что Восточный округ вошел в пятерку лидеров по темпам реализации программы. До конца года переезд начнут еще более двух тысяч человек, цитирует чиновника портал mos.ru.

В ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Машстабное переселение из старого жилья запланировано в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй завершится в конце 2028-го. Третий, заключительный, пройдет в 2029-2032 годах. В новостройки переедут более миллиона москвичей.

В 14 районах Москвы программа полностью завершена. Новоселье справили более 140 тысяч человек.