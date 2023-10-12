На востоке Москвы жители 83 домов получили ключи от новых квартир по реновации

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Четверг 12 октября

14:08Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами 14:01Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу "Дом-2" 13:40К этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой 13:25Россияне перепутали едва шевелящую губами Хилькевич с наркоманкой 12:51Прилучный рассказал о материальных трудностях после свадьбы и рождения ребенка 12:34Она у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке 12:04"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками 11:57Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом 11:40Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак 10:59Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле 10:55Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей 10:48Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой 09:50В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина 09:45Больше чем певец: Россия увидела Костюшкина за неприличным занятием 09:31Осталось совсем немного: Подольская обратилась к народу с важной речью 08:01Гражданку нескольких стран Пугачеву могут лишить паспорта РФ при одном условии 06:05Бузова такая же, как вы: эксперт обратилась к фанатам поющей телеведущей 04:08Экстрасенс или шарлатан? 5 признаков обманщика 02:09Вместо тысячи слов: очаровательным ланям несут угощения в разгар брачного сезона 00:06Солнечное затмение 14 октября: поворотный момент для всех знаков зодиака 22:35Клава Кока сделала заявление о беременности: Одним точно не отделаюсь 22:31Гурцкая пронзила россиян трогательной речью про мужа 22:11Уилл Смит порвал отношения с женой-изменщицей 21:52Костенко поделилась первой фотографией еще не рожденного малыша 21:00Мать откровенно высказалась о состоянии Билана после госпитализации: Это опасно 20:43Отрицающая слухи о беременности молодая жена Диброва показала пышные формы 19:20Все тело в волдырях: Бородина поделилась страшными снимками с отдыха 19:01Скандальные подробности: бешеная популярность Витаса в Китае оказалась мифом 17:38Кудрявцева не смогла сдержать слез после слов Костомарова 17:10Билан госпитализирован в Москве: Перелеты могут сильно усугубить ситуацию 17:05Бабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль 16:32"Без которой не может и с которой не может": Верник влюбился в двух женщин 16:15Покинувшая страну актриса Кузьмина родила дочь 15:36ТОП мелодий вместо гудков при звонке: что выбирают россияне в 2023 14:38Все шло к свадьбе: что помешало Колдуну и Цой стать семьей 14:07Грандиозная фальсификация: концерт Витаса в Китае обернулся скандалом 13:10Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне тайной связи с Лепсом 12:30Цой рассекретила настоящую причину резкого похудения 59-летней Лолиты 12:20В свадебный переполох Успенской и Киркорова вмешалось третье лицо 12:16Появились разоблачающие Ларису Гузееву кадры: И вот что сняли 12:04Обложивший себя иконами Михалков обескуражил народ: Что произошло? 11:39Дала потрогать: 62-летняя Малышева появилась в белье на глазах у публики 10:17Замена уехавшей Пугачевой: красавец-актер Бикович стал певцом 10:10Сломавшая в страшной автоаварии бедро Дэнс уже пляшет и крутится на пилоне 10:03Новое имя и новая жизнь: Анджелина Джоли решилась на перемены 09:42Как живет Ирина Купченко после смерти Василия Ланового 09:28Моложе на 19 лет: звезда России Ходченкова изменилась до неузнаваемости 09:13Красавица Барановская прилюдно вызвала истерику на Первом канале 08:00Психолог раскрыл обезболивающее свойство простой улыбки 06:33Как подготовить автомобиль к наступлению холодов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На востоке Москвы жители 83 домов получили ключи от новых квартир по реновации

На востоке Москвы жители 83 домов получили ключи от новых квартир по реновации
83

Округ входит в число лидеров по темпам переселения.

В Восточном административном округе (ВАО) все жители 83 старых домов оформили документы на квартиры в новостройках по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

"Все жильцы 83 из них уже получили квартиры в новостройках — это более 12,3 тысячи человек", – уточнил он.

По его словам, всего в округе ключи от новых квартир получили почти 15 тысяч человек. С момента старта программы реновации переселение начали жители 125 ветхих домов.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что Восточный округ вошел в пятерку лидеров по темпам реализации программы. До конца года переезд начнут еще более двух тысяч человек, цитирует чиновника портал mos.ru.

В ходе первого после выборов заседания президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы реновации в два раза.

Машстабное переселение из старого жилья запланировано в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй завершится в конце 2028-го. Третий, заключительный, пройдет в 2029-2032 годах. В новостройки переедут более миллиона москвичей.

В 14 районах Москвы программа полностью завершена. Новоселье справили более 140 тысяч человек.

12 октября 2023, 13:22
Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Mos.ru✓ Надежный источник

По теме

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Станислав Киселев назвал переход на эскроу трамплином для развития стройотрасли

Станислав Киселев назвал переход на эскроу трамплином для развития стройотрасли
Переход российской строительной отрасли на новую схему финансирования долевого строительства в 2019 году стал эскроу-революцией, считает генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев. Он отметил, что с переходом на эскроу стройотрасль демонстрирует рекордные объемы ввода жилья и внедряет новые технологии.

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Лебедянская" Бирюлевской линии

Собянин рассказал, как будет выглядеть станция "Лебедянская" Бирюлевской линии
Дизайн станции посвятят российской промышленности. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о дизайне станции "Лебедянская" будущей Бирюлевской линии метро.

Собянин: В 14 районах Москвы программа реновации полностью завершена

Собянин: В 14 районах Москвы программа реновации полностью завершена
Квартиры в новостройках получили более 140 тысяч москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации.

Россиянам порекомендовали делать ремонт зимой с целью сэкономить

Россиянам порекомендовали делать ремонт зимой с целью сэкономить
Планировать ремонт лучше всего на зимний период.

Собянин: Новые проекты КРТ позволят создать свыше 20 тыс рабочих мест

Собянин: Новые проекты КРТ позволят создать свыше 20 тыс рабочих мест
Современные кварталы появятся в Крюкове, Кузьминках и Южном Тушине. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реализации еще трех проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Флизелин или текстиль: строительный эксперт дал рекомендации по выбору обоев

Флизелин или текстиль: строительный эксперт дал рекомендации по выбору обоев
Ошибки при выборе строительных материалов при чистовой отделке недвижимости чреваты существенными тратами.

Выбор читателей

11/10СрдТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне тайной связи с Лепсом 11/10СрдБабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль 11/10СрдВсе шло к свадьбе: что помешало Колдуну и Цой стать семьей 11/10СрдМоложе на 19 лет: звезда России Ходченкова изменилась до неузнаваемости 10/10ВтрНедоброе утро: Гагарину с ссадинами на лице нашли в гримерке 10/10ВтрИз Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой