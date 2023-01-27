Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы

Новости

"Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы

Певица поселилась в Испании.
прочитано 515 раз

Звезды российской эстрады Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков женаты уже десять лет. Семья считается одной из самых крепких и образцовых в мире отечественного шоу-бизнеса. Пара не только активно занимается творчеством, но и воспитывает совместную наследницу, дочь Амелию.

ПО ТЕМЕ

"Лучший подарок": щедрая Ковальчук дала разгоряченным теткам обласкать своего муженька

 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

И Юлия Ковальчук, и Алексей Чумаков считаются довольно востребованными певцами. Весь прошлый год они активно выступали, а на праздниках решили отдохнуть. Певцы вместе с дочкой сбежали из России на каникулы.

Изначально они загорали на знойных пляжах Мальдивских островов, потом перебрались в Испанию. Юлия Ковальчук, которая довольно активно делятся событиями из жизни с подписчиками, разумеется, не упустила момент.

Она рассказала в социальных сетях, как отдыхает за границей. певица также публиковала фотографии испанских хором. особое внимание привлек пол с покрытием из крупной мраморной плитки. По нему можно прийтись до балкона с более теплым деревянным полом.

С просторного балкона Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков могут наблюдать на живописными пейзажами Испании. Певица показала момент заката, когда последние лучи солнца освещали пляж, пальмы и водную гладь.

Кроме того, она поделилась снимком из кухни. Певица стояла с тарелкой блинов. Видимо, встала пораньше, чтобы накормить Алексея Чумакова и наследницу. Юлия Ковальчук подчеркнула, что улыбающаяся семья – это "женское счастье".

Юлия Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 10:40 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых Огромная безвкусная квартира: скупая Королева застряла в нулевых

Эксперт оценил недвижимость певицы

Дешевле всего арендовать квартиру в ЮВАО Дешевле всего арендовать квартиру в ЮВАО

Только 4% лотов сдаются дешевле 25 тыс. рублей

2022 год стал худшим для рынка жилья 2022 год стал худшим для рынка жилья

Но коллапса не произошло

"Я не люблю": жадная социопатка Лолита осталась у разбитого корыта "Я не люблю": жадная социопатка Лолита осталась у разбитого корыта

Певица рассказала о своей проблеме

© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+