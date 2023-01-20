"Лучший подарок": щедрая Ковальчук дала разгоряченным теткам обласкать своего муженька

Отношения Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук считаются одними из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе пара не только строит быт и растит дочку Амелию, но и реализуется в творчестве, карьере и бизнесе. И Юлия, и Алексей поддерживают друг друга в различных проектах.
Так, в своих социальных сетях Ковальчук поделилась афишей концерта. 4 марта Алексей Чумаков выступит в московском "Крокусе". Билеты уже появились в продаже, о чем сообщила артистка.
"Девочки))) а вот и лучший подарок на 8 марта!!! Я точно знаю, что у каждой из Вас согреется сердце", — подписала афишу Юлия Ковальчук.
Щедрая певица даже дала разгоряченным информацией о концерте теткам обласкать своего муженька в комментариях. Десятки комментариев посыпались на страничке Юлии Ковальчук. Одни восхитились красотой Алексея, другие голосом, третьи и вовсе пожелали строить с ним семейное счастье.
"Уже взяли билеты", "Как круто!", "Ради такого можно съездить в Москву", — пишут поклонницы.
К счастью, за долгие годы брака Юлия Ковальчук привыкла к такому повышенному вниманию к своему любимому. И хотя журналисты то и дело норовят заподозрить Алексея Чумакова в измене, пока ни одна сторона этого союза не дала слабину.