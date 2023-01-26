Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
"Я не люблю": жадная социопатка Лолита осталась у разбитого корыта

Новости

"Я не люблю": жадная социопатка Лолита осталась у разбитого корыта

Певица рассказала о своей проблеме.
прочитано 236 раз

Звезда отечественный эстрады Лолита Милявская блистает на сцене уже более сорока лет. За это время она заработала достаточно средств, чтобы полностью обеспечить и себя и свою наследницу. Певица только официально была замужем пять раз, про ее бесчисленные романы и интрижки вообще ходят легенды, однако обзавестись получилось лишь одним ребенком. Дочь Ева живет с бабушкой, пока исполнительница катается по гастролям.

ПО ТЕМЕ

"Водка и кола без сахара": сбежавшая от всех Лолита показала свои припухлости

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Однако в свое время звезда неправильно распределилась заработанными финансами, о чем до сих пор жалеет. Лолита Милявская призналась в интервью газете "Московский комсомолец", что накупила квартир в столице, которая сегодня никому не нужна.

Очевидно, что певица пыталась жадно заработать еще и недвижимости, однако в итоге осталась у разбитого корыта, как та бабка из сказки Пушкина. Продать квартиры в Москве у исполнительницы хита "Ориентация Север" не получилась, поэтому они повисли мертвым грузом.

Более того, Лолита Милявская теряет деньги на коммунальных расходах, однако сдавать недвижимость в аренду не хочет. "Я не люблю, когда "убивают" квартиры", – подчеркнула она. Певица также добавила, что не собирается принимать в своих квартирах гостей, потому что считает себя социапаткой. Звезда добавила, что в свое время должна была прислушаться к советам и вложиться в другие вещи.

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2023, 11:10 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

2022 год стал худшим для рынка жилья 2022 год стал худшим для рынка жилья

Но коллапса не произошло

"Пал смертью храбрых": трагедия звезды "Интернов" потрясла народ "Пал смертью храбрых": трагедия звезды "Интернов" потрясла народ

Грустная история

Минстрой включит кухни в ипотеку Минстрой включит кухни в ипотеку

А в перспективе – и всю меблировку

Как вывести моль из квартиры: советы экспертов Как вывести моль из квартиры: советы экспертов

Простые правила помогут сохранить одежду

© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+