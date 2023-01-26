"Я не люблю": жадная социопатка Лолита осталась у разбитого корыта

Певица рассказала о своей проблеме.

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Звезда отечественный эстрады Лолита Милявская блистает на сцене уже более сорока лет. За это время она заработала достаточно средств, чтобы полностью обеспечить и себя и свою наследницу. Певица только официально была замужем пять раз, про ее бесчисленные романы и интрижки вообще ходят легенды, однако обзавестись получилось лишь одним ребенком. Дочь Ева живет с бабушкой, пока исполнительница катается по гастролям.

Однако в свое время звезда неправильно распределилась заработанными финансами, о чем до сих пор жалеет. Лолита Милявская призналась в интервью газете "Московский комсомолец", что накупила квартир в столице, которая сегодня никому не нужна.

Очевидно, что певица пыталась жадно заработать еще и недвижимости, однако в итоге осталась у разбитого корыта, как та бабка из сказки Пушкина. Продать квартиры в Москве у исполнительницы хита "Ориентация Север" не получилась, поэтому они повисли мертвым грузом.

Более того, Лолита Милявская теряет деньги на коммунальных расходах, однако сдавать недвижимость в аренду не хочет. "Я не люблю, когда "убивают" квартиры", – подчеркнула она. Певица также добавила, что не собирается принимать в своих квартирах гостей, потому что считает себя социапаткой. Звезда добавила, что в свое время должна была прислушаться к советам и вложиться в другие вещи.