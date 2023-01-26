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"Водка и кола без сахара": сбежавшая от всех Лолита показала свои припухлости

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59-летняя Лолита Милявская вновь оказалась "без комплексов".

Певица Лолита Милявская в свои 59 лет старается жить активно. В ее графике есть место и гастролям, и семье, и даже общению с врачами. И хотя публично брюнетка не признается в желании сохранить молодость, поклонники предполагают — Лолита хотела бы как можно дольше оставаться на плаву.

Сейчас Милявская отдыхает с семьей в Болгарии на берегу Черного моря. Там уже продолжительное время живут ее мама Алла Дмитриевна и дочь Ева. Сбежавшая от всех московских забот артистка полностью погрузилась в атмосферу курорта. Она перестала пользоваться косметикой и показала свои припухлости — утренние отеки на глазах и скулах.

Подписчики гадают, почему по утрам лицо певицы выглядит таким "налитым". Ведь известно, что Лолита Милявская последнее время следит за питанием и занимается спортом. Вот только от одного она не смогла отказаться — от алкоголя.

"Водка и кола без сахара — это моя диета", — шутит Милявская.

По словам исполнительницы хита "На Титанике" врач запретил в течение трех месяцев есть бананы, виноград и любой алкоголь, даже бокал вина. Такое правило Милявская не оценила, но, к счастью, уже на юбилее мамы все запреты спали. Отмечая 80-летие любимой мамы, Лолита Милявская позволила себе любимый напиток.

26 января 2023, 09:30
Лолита Милявская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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