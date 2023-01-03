Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
партнеры
Вторник
3 января
Лента новостей
22:19
Гагарина, Лолита, Машков: самые знаменитые кролики России
20:58
Как отличить опасные заболевания глаз от возрастных изменений?
20:10
Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году
18:29
The Greeks: В центре Москвы на месте Starback’s поселились "греки"
17:55
Тест: отгадайте советский фильм по новогоднему застолью
17:48
Похож на бабушку: вид изменившегося онкобольного Юдашкина вызвал оторопь
17:38
Запрыгнул сверху и ублажил: задравшая ноги Собчак приласкала на груди белобрысого красавца
17:38
Беременная Орлова заявила об отношениях с женатым любовником: Ложь годами
17:14
Сделано заявление о лишении оскандалившегося Меладзе гражданства РФ и званий
16:44
Бросившая мужа Ковальчук подняла голые ножки до ушей ради удовольствия: Проникновенно
16:31
Вместе или нет? Виторган и Нинидзе наконец ответили на вопросы о расставании
15:35
"Беда": стало известно о состоянии угасающей Собчак
14:54
"А как же свадьба?": плюнувшая на жениха Волочкова бежит из страны
14:28
"Без форм лица, без грации": какие пластические операции сделала дурнушка Бородина
14:00
Что будет с ценами на квартиры в новостройках в 2023 году
13:51
"Тяжелое состояние или смерть": стало известно о неизлечимой болезни Пугачевой
13:13
Ревнивый муж взбесился из-за подаренных Алене Кравец чужим мужиком часов за 9 миллионов
13:08
"Беременна двумя": обрюхаченная Муцениеце избавилась от детей
12:41
Любонька, покажи попоньку: потерявшая стыд 68-летняя Успенская вывалила надутые ягодицы
12:30
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
12:19
Охамевшая Гагарина плюнула в лицо мужику после предложения выйти замуж: Отомстила
11:33
"Он не понимает": страшная информация о состоянии тяжелобольного Корчевникова довела народ до дрожи
11:14
"Спаси Бог": скукоженная от неизлечимой болезни Пугачева прошептала свои последние слова
10:50
Мертвое тело опального Меладзе вытащили на потеху публике за бешеные деньги: Вяло
08:14
"Человек, ты заплатишь за это": наряженный немецкий дог терпит унижение – видео
06:04
Чего ждать от 2023 года
04:14
Новогодняя битва: коты против елок – видео
02:13
Тест: отгадайте новогодний фильм по одному кадру
00:01
Прокопьев день: что можно и нельзя делать 3 января
22:12
Киркоров, Басков, Ягудин: кому из звезд Кролик принесет удачу в 2023 году
20:21
Киркоров против Наргиз и Бони, бегство Пугачевой и удар Уилла Смита на "Оскаре": главные скандалы 2022 года
18:12
"Попутного ветра в горбатую спину": кричащую о помощи лохматую Орбакайте зверски бросили в море
18:08
Анна Семенович поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
17:19
"Перегаром завоняло": Волочкова без лифчика раскорячилась на кровати
17:12
"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
15:53
"Наимерзейшийший тип": разрыдавшийся Садальский прошелся по Галкину*
15:13
Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
14:33
Прощальный взгляд: признанного мертвым внука Пугачевой проводили в последний путь 1 января
13:31
"Твоя": сверкнувшая мясистым задом без трусов Кудрявцева работает ртом на радость мужу
12:40
"Пир во время чумы": как Собчак, Лепс и Киркоров провели Новый год
11:55
"Петросяна пора на свалку": гнусно порвавшего с женой в Новый год юмориста утешила губастая молодка
11:24
"Обиды, невзгоды и разочарования": притащивший в дом другую женщину Маликов подбил жену на развод
08:03
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
06:19
10 способов увлажнить воздух в квартире
04:03
Диетолог назвала повышающие выносливость продукты
02:36
Актриса, у которой нет "Оскара": хитрая лисица притворилась дружелюбным песиком
00:32
Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января
23:14
Красиво и без ремонта! Простые советы по преображению старой квартиры
22:06
Уход за губами в зимний период: универсальные советы
21:07
Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
Прощальный взгляд: признанного мертвым внука Пугачевой проводили в последний путь 1 января
"Перегаром завоняло": Волочкова без лифчика раскорячилась на кровати
"Попутного ветра в горбатую спину": кричащую о помощи лохматую Орбакайте зверски бросили в море
"Твоя": сверкнувшая мясистым задом без трусов Кудрявцева работает ртом на радость мужу
"А как же свадьба?": плюнувшая на жениха Волочкова бежит из страны
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Аверин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Гагарина, Лолита, Машков: самые знаменитые кролики России

Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Максим Аверин, Владимир Машков, Лолита Милявская в 2023 году завершат очередной 12-летний китайский цикл.
прочитано 296 раз

Россияне в новом году перешли под власть Черного водяного кролика. Именно этот символ, согласно китайскому гороскопу, станет олицетворением 2023 года. Милый, пушистый зверек не сулит потрясений, даже наоборот, может принести счастье. Не случайно на Востоке лапка кролика считается символом удачи.

ПО ТЕМЕ

Киркоров, Басков, Ягудин: кому из звезд Кролик принесет удачу в 2023 году

 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Вот и российских звезд может ожидать множество сюрпризов. Особенно в новом году должен повести тем. кто родился под нужным созвездием. Самые знаменитые отечественные кролики – в праздной подборке издания "Дни.ру".

Певица Полина Гагарина в 2023 году уже в третий раз завершит 12-летний китайский цикл. 27 марта ей исполнится 36 лет.

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

36-летие в новом году также справит актриса Настасья Самбурская. Кто знает, может Кролик поможет ей наконец-то наладить личную жизнь. День рождения 1 марта.

Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Самый известный киношный полицейский Максим Аверин завершит четвертый цикл. 26 ноября 2023 года ему исполнится 48 лет.

Максим Аверин. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, Народный артист России Владимир Машков родился позже своего коллеги на один день... и 12 лет. В год Кролика он отметит 60-летие.

Владимир Машков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Юбилей в 2023 году также будет справлять самая эпатажная певица на российской эстраде Лолита Милявская. 14 ноября ей исполнится 60 лет.

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фото: pixabay.com
Автор: 3 января 2023, 22:19 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сильные мира сего: выдающиеся политики, ушедшие в 2022 году

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"А как же свадьба?": плюнувшая на жениха Волочкова бежит из страны

Артистка сделала важное объявление

Шоу-бизнес

"Беда": стало известно о состоянии угасающей Собчак

Кольнуло в сердце
Шоу-бизнес

"Тяжелое состояние или смерть": стало известно о неизлечимой болезни Пугачевой

Надо молиться

Шоу-бизнес

"Без форм лица, без грации": какие пластические операции сделала дурнушка Бородина

Не принцесса, королевна

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака

Здоровье

Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+