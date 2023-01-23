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В России прогнозируют удорожание арендных квартир

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В России прогнозируют удорожание арендных квартир

Цены на недвижимость уже выросли.
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Пандемия коронавируса и прошлогодние глобальные политические изменения привели к мировой экономической нестабильности, которая в свою очередь ударила по отечественному рынку жилья. Цены на недвижимость заметно изменились. Конечно, спрос и предложения постепенно приходят к точке равновесия, отечественный рынок активно восстанавливается, однако последствия все еще заметны.

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К примеру, в 2022 году многие собственники из-за неуверенности сняли квартиры с продаж и перевели их в категорию аренды, а сегодня происходит обратных процесс. Разумеется, сокращение предложения приводит к росту стоимости оставшихся лотов. К слову, количество новых объявлений о сдаче жилья уменьшилось на 18%.

По данным газеты "Известия", цены на недвижимость уже выросли. Динамика в ряде городов составляет порядка шести процентов. При этом в целом по стране прогноз удорожание арендных квартир составляет 15%. К слову, повышение цен на жилье в городах-миллионниках зафиксирован на уровне всего одного процента.

Как отмечает телеканал "360", аренда недвижимости в России дорожает также из-за того, что многие граждане, покинувшие родину в 2022 году, возвращаются обратно. Однако повышение стоимости съемного жилья эксперты считают элементом стабилизации рынка, потому что ранее она только понижалась.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 12:00 Источник: Известия ✓ Надежный источник

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