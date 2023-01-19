Готовимся к свиданию: как создать в квартире романтическую атмосферу

Лайфхаки от эксперта.

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Свидание с любимым человеком – дело максимально приятное, но ответственное. Любая оплошность может испортить романтическую атмосферу, а также настроение партера. Особенно это актуально, если встреча запланирована в вашей квартире.

Как подготовиться свиданию, чтобы не испортить ауру любви, объяснила эксперт по отношениям Агата Мартынова. По ее словам, очень важно заранее выяснить, какие момент сильнее всего влияют на настроение партнера.

Коуч подчеркнула, что, зайдя в квартиру, гости неосознанно обращают внимание на запахи, поэтому этот аспект очень важен для создания романтической атмосферы. Готовившись к свиданию, можно испечь пирог или запечь мясо в духовке.

Кроме того, настроить на любовный лад поможет запах свежести и уюта. Не забудьте заранее проветрить жилище. К слову, лайфхаки актуальны как для мужчин, так и для женщин.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", участники многочисленных исследований обращали внимание, что для них важную роль играет комфортность кровати или дивана. При этом даже самый мягкий матрас, лежащий на полу, может стать раздражителем.

Еще одно простое правило. Мужчины обращают внимание на содержимое холодильника, для женщин важным фактором является чистый коврик перед дверью. И тех, и тех может заинтересовать библиотеку хозяина дома.

Важное правило. Все, что связано с прошлыми отношениями, не должно попасть в поле зрения нового портера. Вся подготовка к свиданию окажется насмарку, если гость увидит ваше фото с бывшей или бывшим в рамке на полке.

Важное правило для создания романтической атмосферы. Неубранная квартира, грязная посуда и засохшие растения тоже скажутся негативно на успехе свидания. Обязательно заранее уберитесь в доме.

Главное, чтобы подаренные вами подарки потом не оказались в руках преступников. Так, в Подольске злоумышленник проник в чужую квартиру и похитил ювелирные украшения. Об этом сообщает портал "Вести Подмосковья".