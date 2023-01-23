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Во сколько обойдется минимальный ремонт квартиры в Москве: оценка экспертов

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Во сколько обойдется минимальный ремонт квартиры в Москве: оценка экспертов

Цены от отделки до установки техники.
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Ремонт квартиры – дело максимально затратное как в материальном, так и в моральном смысле. Процесс и так отнимает много сил и времени, а если неправильно рассчитать бюджет, то работы могут затянуться надолго, что не лучшем образе скажется на настроении и приведет к дополнительным расходам.

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Однако эксперты посчитали, во сколько обойдется минимальный ремонт квартиры в Москве. Для составления плана работ, можно ориентироваться на цифры, представленные специалистами. В бюджет включены черновая и чистовая отделка, а также установка мебели и техники.

Итак, для расчета минимальных расходов на ремонт специалисты взяли "однушку" в столичной новостройке. Площадь недвижимости составляет 40 квадратных метров. Работы для данной категории жилья будут стоить менее двух миллионов рублей.

За черновую отделку дома придется выложить от семи до десяти с лишним тысяч за "квадрат". На этом этапе будут выполнена подготовка поверхностей к чистовой отделке, а также будут проведены инженерные коммуникации. Работы и материалы в итоге обойдутся в 280-440 тысяч рублей.

Примерно столько же будет стоить чистовая отделка недвижимости. С учетом стоимости работ мастеров в Москве, без материалов придется отдать около 250 тысяч рублей за 40 "квадратов". Кстати, дороже всех берут плиточники.

Когда основной ремонт в квартире будет закончен, ее можно будет обставить мебелью. На этом этапе в столице нужно будет затратить около 700 тысяч. За эти деньги можно купить кровать, гардероб, тумбу и кухню. На кухонный гарнитур уйдет порядка 400 тысяч рублей.

Наконец, в квартире можно установить технику. Минимальный набор: холодильник, духовой шкаф, варочная панель, стиральная машина – отнимет из бюджета до ста тысяч рублей.

Фото: pixabay.com
Автор: 23 января 2023, 11:00 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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