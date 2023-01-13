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Как улучшить жилищные условия: в России возрождается советский способ
В минувшем году отечественный рынок недвижимости испытывал последствия мировой экономической нестабильности, обоснованной изначально пандемией коронавируса, а потом и геополитическими событиями. При этом в России стал возрождаться давно забытый советский способ улучшения жилищных условий.
В 2022 году россияне обменивали недвижимость в четыре раза чаще, чем в 2021. Данный метод риелторами считается довольно сложным, поэтому в обычной ситуации не пользуется популярностью. В реальности довольно сложно найти двух клиентов, которых устроили бы квартиры друг друга, да к тому же они бы договорились о цене доплаты.
При этом в теории обмен недвижимостью позволяет одной стороне сэкономить денежные средства, а второй – заработать. Эксперты подчеркивают, что популяризация данного способа улучшения жилищных условий является маркером кризиса, уточняет "Российская газета".
К слову, граждане прибегали к этому методу еще в советские годы, когда не имели возможности купить новую квартиру. В России интерес к обмену квартир рос в 2008 и 2015 годах. Теперь еще и в 2022. Риелторы уверены, что при восстановлении рынка недвижимости интерес к бартерной схеме вновь угаснет.
К слову, сегодня в России предпринимаются шаги по стабилизации рынка недвижимости. К примеру, в Минтруд направлено обращение с просьбой разрешить оплачивать аренду жилья материнским капиталом. Об этом сообщает портал "Вести Подмосковья". По данным RT, инициатива предполагает погашение половины месячной аренды за счет социальной выплаты.
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