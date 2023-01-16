Экономия до 100 тысяч: в России могут изменить правила оплаты услуг ЖКХ

У многодетных семей копятся долги за услуги ЖКХ, полагает парламентарий.

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В декабре 2022 года в России подорожали услуги ЖКХ. Максимально в регионах стоимость воды, газа, тепла и электричества увеличилась на девять процентов. В нижней палате парламента полагают, что новые цены сильно ударили по кошелькам многодетных семей, и предлагают меры по улучшению условий их жизни.

Так, в России могут изменить правила оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. В частности, предлагается разрешить тратить на "коммуналку" средства материнский капитал. По данным газеты "Извести", с подомной инициативой выступили в Госдуме. Предложение направлено в Правительство РФ.

Депутат Яна Лантратова полагает, что новая мера позволить многодетным семьям сэкономить до 100 тысяч рублей в год. В письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой она подчеркнула, что некоторые семьи не справляются с финансовой нагрузкой, то есть у них растут долги за услуги ЖКХ. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным портала VSE42.RU, парламентарий отметила, что максимальный рост тарифов коммунальных услуг в ряде регионов России составил девять процентов. Как уточняет телеканал "360", депутат ГД добавила, что многодетным семьям становится трудно содержать квартиры большого размера, которые им положено. Именно поэтому предлагается разрешить оплачивать услуги ЖКХ из средств материнского капитала.