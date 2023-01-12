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Незаконный бизнес на даче: за что россиянам грозит наказание

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Незаконный бизнес на даче: за что россиянам грозит наказание

Собственникам дач важно знать, к какой категории земель относится их участок.
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Российское законодательство позволяет гражданам заниматься бизнесом на своих загородных участках. Дачники могут разводить куриц или кроликов, а также открывать магазины или автомастерские. Меж тем, в документах оговорены некоторые ограничения, за несоблюдение которых грозит крупный штраф.

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Самое важное, что нужно знать бизнесменам, к какой категории земель относится их участок. В ряде случаев ее даже можно поменять, если обратиться с заявлением в Росреестр. Виды деятельности для конкретных категорий указаны в специальном Классификаторе.

Как объяснили юристы, выращивать птиц и кроликов на даче допускается в том случае, если она имеет разрешение "ведение личного подсобного хозяйства". Однако животных допускается разводить только для личных нужд.

В иных случаях собственник может получить крупный штраф, который рассчитывается в размере половины или одного процента от стоимости земельного участка по кадастру. При этом заплатить придется не менее десяти тысяч рублей.

Юристы также отметили, что если дача имеет разрешение"для индивидуального жилищного строительства", то без изменения категории построить на участке автосервис или магазин не получится. Однако разовая продаже излишков сельхозпродукции нарушением не является.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2023, 12:20 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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