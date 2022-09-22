"Вбухиваю все деньги": ипотека на особняк висит камнем на шее Сергея Лазарева

Российский певец Сергей Лазарев в долгах как в шелках.

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Когда финансы поют романсы, потуже пояса затягивают даже звезды первой величины. Исполнитель хита "Даже если ты уйдешь" Сергей Лазарев столкнулся с материальными трудностями. Его расходы настолько высоки, что ипотека на элитную недвижимость висит камнем на шее.

Роскошный особняк певца находится в элитном коттеджном поселке "Павлово" под Москвой. Жилплощадь занимает 400 квадратных метров. Там есть все для шикарной жизни и даже больше, только вот за все это надо платить, а погасить задолженность раньше срока у звезды не получается.

За годы кропотливой работы Сергей Лазарев сколотил целое состояние, эти ценные накопления он активно тратит, однако совсем в другое русло. Пока счета за особняк падают один за другим, артист инвестирует в творчество чуть последнюю копейку.

"Вбухиваю в "Я не боюсь" (концертное шоу, — Прим. ред.) все свои деньги", — цитирует знаменитость РИА ФАН.

Певца можно понять: крупные и, казалось бы, отчаянные вложения при грамотном расчете приносят колоссальный доход. Важно, что в суматохе регулярных выплат по ипотеке при насыщенном рабочем графике Сергей Лазарев не забывает о семье. Как передает телеканал "360", иногда он берет дочку и сына на съемки.