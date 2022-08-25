"Подбивает клинья": хитрющий Лазарев залез на престарелую брошенку

На днях в Сеть попало видео с интимными ласками Лазарева и Варнавы.

Недавно фанаты Екатерины Варнавы обсуждали слухи о ее разводе с Александром Молочниковым. Не успела пара тайно пожениться весной, как их тут же развели. Источники начали начали распространять информацию об изменах театрального режиссера с молодыми актрисами. Говорили, что Варнава немедленно разорвала с ним отношения, как только узнала о случившемся.

Екатерина Варнава отписалась от Александра Молочникова во всех соцсетях и удалила все совместные фотографии с ним. Хотя сначала пара демонстрировала идиллию и даже планировала детей.

Однако долго престарелая брошенка Екатерина Варнава не скучала. На недавнем своем шоу актриса целовалась в засос прямо на сцене с певцом Сергеем Лазаревым. Более того, на глазах у тысяч поклонников Варнава закинула на артиста ногу, после чего пара стала изображать странные движения, напоминающие соитие. Кадры с мероприятия появились в соцсетях. На инцидент обратила внимание журналистка Алена Жигалова.

"А Екатерина Варнава сейчас девушка одинокая, ее бросил Александр Молочников. Кстати, Варнава не первая женщина в самом соку, которую бросает этот самый Молочников. Однажды он крутил роман с завхозом МХАТа Ольгой Хенкиной, которая была серьезно постарше его. И вот они ходили парой, все считали, что у них роман, а Александр Молочников тем временем режиссировал самые крутые спектакли МХАТА. После этого он переметнулся к екатерине варнаве. Но сейчас, как мы видим, к Варнаве уже подбивает клинья Лазарев", – рассказала Алена.