Парни целовались у всех на виду: гей-вечеринка с участием красачика Лазарева потрясла Москву

В начале четвертого часа утра несколько сотен натруженных мужских глоток стали кричать в исступлении: "Лазарев! Лазарев! Лазарев!" Со стороны могло показаться, что началось светопреставление. Но нет, это – не менее долгожданный концерт.
"Что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку.... Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала", – так описывался вечер литераторов в "Мастере и Маргарите". Интересно, что сказал бы Булгаков, побывай он в столичном гей-клубе "Центральная станция" на выступлении Сергея Лазарева?!
Он отметился здесь уже в 12-й раз. До того в гей-клубе певец работал в сентябре 2019-го. Планировался концерте и в ноябре 2020-го, но вторая волна коронавируса поставила тогда крест и на этом сольнике, и на работе вообще.
Зато сейчас, когда пандемия стихает и жизнь возвращается на круги своя, Лазарев, и его обширная гей-аудитория наверстали все за месяцы тягостной разлуки. Хором пели так, что, казалось, слышно на всей улице Ленинская слобода, где и находится вертеп.
К каждому такому выступлению Сергей продумывает и меняет программу, чтобы – непременно вживую! – звучали не только проверенные временем хиты, но и новые композиции, которые он выпускает регулярно. В нынешнем часовом выступлении, например, он представил свежие песни "Снег в океане" и "НеОдиночки". Причем строчка из последней "Этой ночью все будет точно по любви" обрела какой-то новый смысл в этом славящемся очень свободными нравами заведении, где скользко от пролитых на пол коктейлей и спермы.
В репертуаре Сергея Лазарева, в отличие от Филиппа Киркорова, ремейки случаются реже – появляются в основном на авторских вечера того или иного артиста на музыкальных фестивалях. Этой ночью в гей-клубе он, например, перепевал старую композицию Леонида Агутина "Того, кого не стоило бы ждать", которой подарил новую жизнь на "Новой волне" еще в 2018-м и с тех пор исполняет на концертах. Причем это тот случай, когда копия оказалась лучше оригинала.
А зал неистовствовал! Сережа то и дело призвал всех целоваться, и пьяные разгоряченные парни тут же припадали устами друг к другу. Казалось, еще мгновение, и концерт обернется массовым свальным грехом.
"Ночью надо другим заниматься, а мы поем в 4 утра!" – пошутил артист. Гости этой гей-вечеринки, может, и рады были бы заняться другим прямо здесь, но теснота была такая, что рукой не пошевелить, не то что другим каким органом движения.
Подобных массовых концертов в Москве не было давно. Поэтому ажиотаж поклонников можно понять – в приют адептов однополой любви пожаловали и девушки, и прочие приверженцы традиционных отношений. Чтоб снова поучаствовать, как Лазарев пронзает их. В самое сердце.
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