Столичные новостройки у пляжей

Два жилых комплекса относятся к классу "комфорт".



прочитано 127 раз

На фоне ограничений зарубежных поездок в России растет популярность жилых комплексов рядом с пляжами. В Москве таких проектов немного – всего семь, а стоимость квартир начинается от 17 млн рублей.



ПО ТЕМЕ Названы лучшие новостройки у парков

Две новостройки у пляжа относятся к классу "комфорт". В 15 минутах пешком от Левобережного парка расположен уже построенный комплекс Discovery Park от MR Group. Стоимость кв. м – 352 тыс. рублей. В 25 минутах от пляжа "Мещерский" в Солнцево застройщик "ПИК" возводит квартал "Мещерский лес". Средняя цена квадратного метра в новостройке составляет 310 тыс. рублей.

Еще два проекта рядом с пляжами относятся к классу "бизнес". За семь минут могут дойти до зоны отдыха в парке "Борисовские пруды" жители комплекса Wave от MR Group. Средняя цена "квадрата" – 375 тыс. рублей. В пятнадцати минутах от благоустроенной пляжной зоны Северного речного вокзала расположен ЖК "Фестиваль Парк" от девелопера "Центр-Инвест". Стоимость кв. м – от 379,2 тыс. рублей.

Наконец, три проекта у пляжей являются премиальными. Рядом с пляжами заповедника "Серебряный Бор" построены ЖК "Берег Столицы" и квартал River Residences. Средняя цена кв. м в проектах составляет 813 тыс. и 1,15 млн рублей соответственно. В десяти минутах пешком от парка в Нагатинской пойме находится ЖК Dream Towers от группы "Регионы". Средняя стоимость "квадрата" – 427 тыс. рублей.