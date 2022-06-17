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Названы лучшие новостройки у парков
Покупатели столичных квартир все чаще обращают внимание на природное окружение жилого комплекса. Однако близость к парковой зоне напрямую влияет на класс проекта и его стоимость. Аналитики составили список самых доступных ЖК класса «премиум» рядом с парками.
Первое место занял ЖК «Дыхание» рядом с пейзажным парком «Дубки» в районе Тимирязевский. Комплекс включает три высотных и два 12-этажных корпусов. Средняя цена кв. м в проекте составляет 335 тыс. рублей.
Второе место досталось ЖК MOD, расположенному у благоустроенного парка «Фестивальный» в Марьиной роще. Квартал состоит из двух 9-этажных клубных домов и трех небоскребов. Средняя цена «квадрата» – 391 тыс. рублей.
В клубном доме Verdi рядом с большим Петровским парком средняя цена кв. м составляет 396 тыс. рублей. В проекте в районе Савеловский представлено чуть более ста просторных апартаментов, в том числе с двумя уровнями, и пентхаусов.
Четвертое место занимает ЖК Primavera, состоящий из разноэтажных корпусов, у Строгинской поймы. Средняя цена «квадрата» – 411 тыс. рублей. На набережной реки у новостройки для жителей будет организован собственный экопарк с игровыми комплексами и дорожками для пешеходов.
Замыкает пятерку лидеров ЖК Symphony 34, состоящий из четырех небоскребов высотой до 54 этажей, у парка «Тимирязевский». В домах есть квартиры самых разнообразных форматов, в том числе пентхаусы. Средняя цена кв. м – 411 тыс. рублей.
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