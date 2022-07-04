Названы крупнейшие новостройки Москвы

В них предлагается треть от всех квартир на первичном рынке.



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К началу июля объем рынка новостроек Москвы достиг 344 жилых комплексов. В двадцати пяти проектах в продаже представлено более 500 лотов, а доля этих крупнейших новостроек в общем объеме предложения достигает 35%.



Почти половина самых крупных ЖК находится за пределами МКАД. Поэтому больше всего квартир в новостройках реализуется в Новой Москве и в Зеленограде. В старых границах Москвы наибольший объем предложения сосредоточен на юго-востоке города.

Абсолютный рекордсмен по квартирам в первичной продаже – новомосковский микрорайон «Прокшино» от девелопера «А101», в котором предлагается более 2,3 тыс. объектов.

Второе место занимает квартал «Южные Сады» в ЮЗАО от того же застройщика. В корпусах этой новостройки в продаже находится почти 1,4 тыс. лотов.

Немногим менее тысячи квартир реализуется в ЖК «Символ» в ЮВАО от ГК «Донстрой» и в проекте «Новые Ватутинки» в Новой Москве от компании «Стройком».

У лидера жилищного строительства в России – группы «ПИК» – почти 50 проектов в реализации, но только в семи из них предлагается более 500 квартир. Самыми крупными микрорайонами застройщика являются ЖК «Бунинские луга» и «Люблинский парк».